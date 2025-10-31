Удар по объектам нефтедобычи РФ — Малюк рассказал, сколько атак осуществила Украина

Василий Малюк. Фото: Офис президента

Служба безопасности Украины с начала года провела более 160 успешных ударов по объектам нефтедобычи РФ. Только за сентябрь-октябрь было осуществлено 20 таких атак.

Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк во время брифинга в пятницу, 31 октября.

Последствия ударов

Малюк рассказал, что удары Украины привели к падению нефтедобычи в РФ на 90% и дефициту топлива более 20%.

"Если брать статистику за сентябрь-октябрь этого года, это 20 объектов: шесть НПЗ, два нефтяных терминала, три нефтебазы и девять нефтеперекачивающих станций", — сказал глава СБУ.

Напомним, в ночь на 23 октября был поражен нефтеперерабатывающий завод "Рязанский" в России.

За день до этого от украинского дрона вспыхнул НПЗ в Дагестане. Также был атакован Саранский механический завод в Мордовии.