Удар по объектам нефтедобычи РФ — Малюк рассказал, сколько атак осуществила Украина

Малюк назвал количество ударов Украины по российским НПЗ
Служба безопасности Украины с начала года провела более 160 успешных ударов по объектам нефтедобычи РФ. Только за сентябрь-октябрь было осуществлено 20 таких атак.
Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк во время брифинга в пятницу, 31 октября.
Последствия ударов
Малюк рассказал, что удары Украины привели к падению нефтедобычи в РФ на 90% и дефициту топлива более 20%.
"Если брать статистику за сентябрь-октябрь этого года, это 20 объектов: шесть НПЗ, два нефтяных терминала, три нефтебазы и девять нефтеперекачивающих станций", — сказал глава СБУ.
Напомним, в ночь на 23 октября был поражен нефтеперерабатывающий завод "Рязанский" в России.
За день до этого от украинского дрона вспыхнул НПЗ в Дагестане. Также был атакован Саранский механический завод в Мордовии.
Читайте Новини.LIVE!