Главная Новости дня Малюк назвал количество ударов Украины по российским НПЗ

Малюк назвал количество ударов Украины по российским НПЗ

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 13:58
обновлено: 14:17
Удар по объектам нефтедобычи РФ — Малюк рассказал, сколько атак осуществила Украина
Василий Малюк. Фото: Офис президента

Служба безопасности Украины с начала года провела более 160 успешных ударов по объектам нефтедобычи РФ. Только за сентябрь-октябрь было осуществлено 20 таких атак.

Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк во время брифинга в пятницу, 31 октября.

Читайте также:

Последствия ударов

Малюк рассказал, что удары Украины привели к падению нефтедобычи в РФ на 90% и дефициту топлива более 20%.

"Если брать статистику за сентябрь-октябрь этого года, это 20 объектов: шесть НПЗ, два нефтяных терминала, три нефтебазы и девять нефтеперекачивающих станций",  сказал глава СБУ.

Напомним, в ночь на 23 октября был поражен нефтеперерабатывающий завод "Рязанский" в России.

За день до этого от украинского дрона вспыхнул НПЗ в Дагестане. Также был атакован Саранский механический завод в Мордовии.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
