Головна Новини дня ЗСУ успішно атакували один із найстаріших НПЗ в Росії

ЗСУ успішно атакували один із найстаріших НПЗ в Росії

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 11:50
Оновлено: 12:03
ЗСУ атакували Саратовський НПЗ та військові склади
Вибух на Саратовському НПЗ. Фото: кадр з відео

Збройні сили України продовжують завдавати удари по російських енергооб'єктах та нафтових переробних заводах. У ніч проти 3 листопада Силам оборони України вдалося атакувати один із найстаріших НПЗ в Росії.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Читайте також:

В Росії було атаковано Саратовський НПЗ

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, унаслідок удару було уражено Саратовський нафтопереробний завод, розташований у Саратовській області РФ. Зафіксовано пряме влучання в один із технологічних об’єктів підприємства та подальшу пожежу на території комплексу установок ЕЛОУ АВТ-6.

Відомо, що Саратовський НПЗ є одним із найстаріших нафтопереробних підприємств у Росії. Станом на 2023 рік його річний обсяг переробки нафти становив близько 4,8 млн тонн. За інформацією українських військових, завод використовується для забезпечення пальним збройних сил Російської Федерації, тому став законною ціллю для удару.

Крім того, Сили оборони завдали вогневих уражень по логістичних об’єктах окупаційних військ на тимчасово захопленій території Луганської області. Зокрема, у районі населеного пункту Розкішне знищено склад матеріально-технічного забезпечення, а в Довжанську — рухомий склад із пально-мастильними матеріалами.

Нагадаємо, в СБУ підтвердили успішну атаку на нафтотермінал в Росії, де було пошкоджено танкер та інші логістичні об'єкти.

Кілька днів тому українські ракети "Нептун" атакували Орловську ТЕЦ в Росії — в регіоні виникли масштабні перебої з електропостачанням.

ЗСУ пожежа вибух НПЗ Генштаб ЗСУ Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
