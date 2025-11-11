ЗСУ атакували Саратовський НПЗ та нафтовий термінал у Феодосії

Горить НПЗ у Росії. Фото: Генштаб/Telegram

Українські військові завдали ударів по Саратовському нафтопереробному заводу (НПЗ) та морському нафтовому терміналу у Феодосії. Крім того, ЗСУ атакували низку важливих об'єктів росіян на тимчасово окупованих територіях Донецької області.

Про це інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ у Telegrem у вівторок, 11 листопада.

Реклама

Читайте також:

ЗСУ уразили Саратовський НПЗ — деталі від Генштабу

У Генштабі повідомили, що в межах зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч проти 11 листопада підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський НПЗ у Саратовській області Росії.

Як відомо, підприємство випускає понад 20 видів нафтопродуктів — бензини, мазут, дизельне пальне, вакуумний газойль, сірку технічну. Все це задіяне у забезпеченні потреб російської окупаційної армії.

За даними Генштабу, зафіксовано серію вибухів, після яких у районі цілі спостерігалась масштабна пожежа. Результати влучань уточнюються.

Також Силами оборони України уражено АТ "Морской нефтяной терминал" (Феодосія, АР Крим, ТОТ) — ключовий вузол постачання ПММ морським шляхом на Кримський півострів та тимчасово окуповані території півдня України.

Зафіксовано влучання в резервуари на території об'єкта. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Окрім того, на ТОТ Донецької області, завдано ураження по складу матеріально-технічних російських загарбників у Донецьку та зосередження живої сили у районі Очеретиного. Ударні БпЛА досягли районів цілей. Результати уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів і змусити РФ припинити збройну агресію проти України. Далі буде!", — наголосили у Генштабі ЗСУ.

Скриншот повідомлення Генштабу ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно українські спецпризначенці атакували логістичні об’єкти росіян у тимчасово окупованому Криму.

Раніше ми інформували, що українські безпілотники атакували нафтопереробний завод "Лукойл" у Нижньогородській області Росії.