Украина создала ракеты, мощнее Tomahawk — детали

Украина создала ракеты, мощнее Tomahawk — детали

Ua ru
Дата публикации 9 ноября 2025 18:39
обновлено: 18:39
Украина создала ракету Фламинго, в два раза мощнее Tomahawk
Ракета "Фламинго". Фото: AP

Украина создала крылатую ракету "Фламинго", которая вдвое мощнее американских Tomahawk. Дальность оружия — 3000 километров.

Об этом сообщает The Independent.

Читайте также:

Украинская ракета "Фламинго"

Максимальная скорость ракеты 900 километров в час, а боевая часть — более тонны. Известно, что она уже использовалась для ударов глубоко на российской территории.

Ракета Фламінго
Запуск ракеты "Фламинго". Фото: zn.ua

Издание отмечает, что украинские инженеры создают оружие нового поколения, сочетая старые технологии с IT-решениями.

"Фламинго" имеет советский турбовентиляторный реактивный двигатель, закрепленный сверху с помощью болтов. Оружие вдвое превышает дальность американских Tomahawk, несет вдвое больший боезаряд и при этом стоит примерно столько же.

Главное преимущество в том, что ракета полностью находится под контролем Украины, поскольку оружие от партнеров могло иметь определенные ограничения в ударах.

"Киев может стрелять из "Фламинго" по любой цели, которую пожелает. Он не ограничен тем, что, по словам "союзников" Украины, он может и не может делать в борьбе с российскими войсками", — говорится в материале.

В частности, удары по нефтеперерабатывающим заводам дали ощутимый результат, поскольку Россия периодически теряла до 20% своих мощностей по производству топлива, а цены на заправках поднялись на 10%.

Ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина сейчас производит около 60% своего оружия самостоятельно.

Напомним, Украина уже девять раз применяла ракеты "Фламинго" в реальных операциях во время войны.

Кроме того, Зеленский сообщал, что государственный заказ на "Фламинго" выполнят до конца года.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
