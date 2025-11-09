Відео
Україна створила ракети, потужніші за Tomahawk — деталі

Україна створила ракети, потужніші за Tomahawk — деталі

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 18:39
Оновлено: 18:39
Україна створила ракету Фламінго, удвічі потужнішу за Tomahawk
Ракета "Фламінго". Фото: AP

Україна створила крилату ракету "Фламінго", яка удвічі потужніша за американські Tomahawk. Дальність зброї — 3000 кілометри.

Про це повідомляє The Independent.

Українська ракета "Фламінго"

Максимальна швидкість ракети 900 кілометрів за годину, а бойова частина — понад тонна. Відомо, що вона вже використовувалася для ударів глибоко на російській території.

Ракета Фламінго
Запуск ракети "Фламінго". Фото: zn.ua

Видання наголошує, що українські інженери створюють зброю нового покоління, поєднуючи старі технології з IT-рішеннями.

"Фламінго" має радянський турбовентиляторний реактивний двигун, закріплений зверху за допомогою болтів. Зброя вдвічі перевищує дальність американських Tomahawk, несе вдвічі більший боєзаряд і при цьому коштує приблизно стільки ж.

Головна перевага в тому, що ракета повністю перебуває під контролем України, оскільки зброя від партнерів могла мати певні обмеження в ударах.

"Київ може стріляти з "Фламінго" по будь-якій цілі, яку забажає. Він не обмежений тим, що, за словами "союзників" України, він може і не може робити у боротьбі з російськими військами", — йдеться у матеріалі.

Зокрема, удари по нафтопереробних заводах дали відчутний результат, оскільки Росія періодично втрачала до 20% своїх потужностей із виробництва пального, а ціни на заправках піднялися на 10%.

Раніше Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна наразі виробляє близько 60% своєї зброї самостійно.

Нагадаємо, Україна вже девʼять разів застосовувала ракети "Фламінго" в реальних операціях під час війни.

Крім того, Зеленський повідомляв, що державне замовлення на "Фламінго" виконають до кінця року.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
