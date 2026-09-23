ЗСУ уразили склад БпЛА підрозділу "Рубікон" у Волновасі

Політ дрона РФ. Фото: росЗМІ

Логістика та оператори російських безпілотників зазнали суттєвих втрат унаслідок нових ударів Сил оборони України. Протягом 22 та 23 вересня українські захисники успішно уразили низку російських цілей, серед яких склади матеріального забезпечення, палива та пункти базування БпЛА у двох областях.

Інформацію підтвердив Генштаб ЗСУ, передає Новини.LIVE.

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ЗСУ знищили базу з дронами та пункти забезпечення російських військ

Головною метою українських військових стало послаблення дронових спроможностей окупантів на території Донеччини.

Зокрема, поблизу Красногорівки українські бійці успішно накрили місце зосередження живої сили противника, яка належала до підрозділу БпЛА. Разом із ліквідацією операторів українська армія знищила інфраструктуру ворога. Біля населеного пункту Волноваха точного удару зазнав склад безпілотників російського військового підрозділу "Рубікон".

Крім того, в районах Дачного та Новоселівки Першої Сили оборони розбили пункти управління ворожими дронами.

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Паралельно удари наносилися по базах матеріально-технічного забезпечення російських військ у двох східних областях. На Луганщині у районі населеного пункту Кундрюче згорів склад паливно-мастильних матеріалів.

Тим часом на Донеччині армія РФ втратила ще два склади матеріально-технічних засобів. Прильоти зафіксовані поблизу Великої Шишівки та Гірника.

Новини.LIVE інформували, що українські військові рознесли базу безпілотників в Орловській області РФ. Кілька днів тому, 21 вересня біля села Цимбулова під удар потрапив стартовий майданчик реактивних дронів, пошкоджено п’ять пускових установок, три склади охопив вогонь.

Уже наступного дня, 22 вересня, Сили оборони дістали до російських нафтопереробних гігантів на сотні кілометрів від кордону. Під атакою опинилися "Башнефть-УНПЗ" в Уфі та Куйбишевський НПЗ у Самарі.

Зеленський прямо підтвердив, що бити по російських НПЗ, військових заводах та енергетиці Україна в односторонньому порядку не перестане. Перемир'я буде можливим лише тоді, коли на це погодиться Росія.