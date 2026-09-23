ВСУ нанесли удар по складу БПЛА подразделения «Рубикон» в Волновахе

Полет дрона РФ. Фото: российские СМИ

Логистика и операторы российских беспилотников понесли значительные потери в результате новых ударов Сил обороны Украины. В течение 22 и 23 сентября украинские защитники успешно поразили ряд российских целей, среди которых склады материального обеспечения, топлива и пункты базирования БПЛА в двух областях.

Информацию подтвердил Генштаб ВСУ, передает Новини.LIVE.

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ВСУ уничтожили базу с дронами и пункты обеспечения российских войск

Главной целью украинских военных стало ослабление дронных возможностей оккупантов на территории Донецкой области.

В частности, вблизи Красногоровки украинские бойцы успешно нанесли удар по месту сосредоточения живой силы противника, входившей в подразделение БПЛА. Наряду с ликвидацией операторов украинская армия уничтожила инфраструктуру врага. Возле населённого пункта Волноваха точным ударом был поражён склад беспилотников российского военного подразделения «Рубикон».

Кроме того, в районах Дачного и Новоселовки Первой силы обороны были разгромлены пункты управления вражескими дронами.

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Параллельно наносились удары по базам материально-технического обеспечения российских войск в двух восточных областях. В Луганской области в районе населенного пункта Кундрюче сгорел склад горюче-смазочных материалов.

Тем временем в Донецкой области армия РФ потеряла ещё два склада материально-технических средств. Удары зафиксированы вблизи Великой Шишовки и Горняка.

Новини.LIVE сообщали, что украинские военные разнесли базу беспилотников в Орловской области РФ. Несколько дней назад, 21 сентября, возле села Цимбулова под удар попала стартовая площадка реактивных дронов, повреждены пять пусковых установок, огонь охватил три склада.

Уже на следующий день, 22 сентября, Силы обороны нанесли удар по российским нефтеперерабатывающим гигантам в сотнях километров от границы. Под ударом оказались «Башнефть-УНПЗ» в Уфе и Куйбышевский НПЗ в Самаре.

Зеленский прямо подтвердил, что наносить удары по российским НПЗ, военным заводам и объектам энергетики Украина в одностороннем порядке не прекратит. Перемирие будет возможным только тогда, когда на это согласится Россия.