ЗСУ атакували НПЗ та низку об'єктів у Росії — Генштаб

Горить російський НПЗ після атаки. Ілюстративне фото: МНС Росії

У ніч проти 4 жовтня українські захисники уразили низку важливих об'єктів та цілей на території Росії. Зокрема, атаковано один із найбільших нафтопереробних заводів РФ.

Про це інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

ЗСУ атакували важливі об'єкти в Росії — деталі від Генштабу

Отже, у Генштабі підтвердили, що у ніч проти 4 жовтня 2025 року підрозділи Сил оборони України завдали удару по підприємству "Кіришінефтеоргсинтез" (м. Кіриші, Ленінградська область, РФ). На об’єкті зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються.

Як відомо, Кіришський нафтопереробний завод є одним із найбільших НПЗ на території країни-агресора. Його річна потужність — 18,4 млн тонн переробки нафти на рік.

Крім того, за даними Генштабу ЗСУ, в районі Онезького озера (Республіка Карелія РФ), пошкоджено малий ракетний корабель "Буян-М". Ступінь збитків з’ясовується.

Також Сили оборони України уразили у Курській області радіолокаційний комплекс "Гармонь" та транспортно-зарядну машину зі складу ОТРК "Іскандер".

Разом з тим, завдано удару по командному пункту 8 армії Збройних сил РФ, що дислокується на тимчасово окупованій території Донеччини. Ціль уражено. Результати уточнюються.

"Сили оборони України продовжують системну кампанію зі знищення військових об’єктів РФ та послаблення її військово-економічного потенціалу, зокрема в частині логістики, забезпечення пально-мастильними матеріалами, боєприпасами та озброєнням", — зазначили у Генштабі ЗСУ.

Скриншот повідомлення Генштабу ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно дрони завдали ударів по одному із найбільших нафтопереробних заводів РФ в Оренбурзькій області.

Раніше ми інформували, що 1 жовтня в Росії спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі.