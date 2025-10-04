Уражено Кіришинафтооргсінтез у ніч проти 4 жовтня

Пожежа після атаки БпЛА. Фото: з місцевих пабліків

Росію в ніч проти 4 жовтня атакували невідомі дрони. У місті Кіриші виникла пожежа.

Про це повідомляють місцеві пабліки у суботу, 4 жовтня.

За попередніми даними, під атаку потрапило одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії "Кіришинафтооргсінтез" (КІНЕФ).

Нічна атака на РФ — подробиці

Перше повідомлення про оголошення небезпеки у зв'язку із невідомими безпілотниками у повітряному просторі Ленінградської області з'явилось о 02:40.

Тоді губернатор області Олександр Дрозденко попередив про ймовірне зниження швидкості мобільного Інтернету. Згодом з'явилась інформація про роботу ППО в Ленінградській області.

Також він повідомив про пожежу в місті, яку пожежні почали ліквідовувати.

Нагадаємо, нещодавно дрони уразили Афіпський НПЗ у Росії, який виробляє паливо для окупантів.

Також ми писали, як РФ намагається захистити нафтопереробні заводи від атак.