Головна Новини дня Дрони атакували одне з найбільших нафтопереробних підприємств РФ

Дрони атакували одне з найбільших нафтопереробних підприємств РФ

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 07:23
Уражено Кіришинафтооргсінтез у ніч проти 4 жовтня
Пожежа після атаки БпЛА. Фото: з місцевих пабліків

Росію в ніч проти 4 жовтня атакували невідомі дрони. У місті Кіриші виникла пожежа.

Про це повідомляють місцеві пабліки у суботу, 4 жовтня.

За попередніми даними, під атаку потрапило одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії "Кіришинафтооргсінтез" (КІНЕФ). 

Нічна атака на РФ — подробиці

Перше повідомлення про оголошення небезпеки у зв'язку із невідомими безпілотниками у повітряному просторі Ленінградської області з'явилось о 02:40.

Тоді губернатор області Олександр Дрозденко попередив про ймовірне зниження швидкості мобільного Інтернету. Згодом з'явилась інформація про роботу ППО в Ленінградській області.

Також він повідомив про пожежу в місті, яку пожежні почали ліквідовувати.

Нагадаємо, нещодавно дрони уразили Афіпський НПЗ у Росії, який виробляє паливо для окупантів.

Також ми писали, як РФ намагається захистити нафтопереробні заводи від атак.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
