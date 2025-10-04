Видео
Дроны атаковали одно из крупнейших НПЗ России

Дроны атаковали одно из крупнейших НПЗ России

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 07:23
Поражен Киришинафтооргсинтез в ночь на 4 октября
Пожар после атаки БпЛА. Фото: из местных пабликов

Россию в ночь на 4 октября атаковали неизвестные дроны. В городе Кириши возник пожар.

Об этом сообщают местные паблики в субботу, 4 октября.

Читайте также:

По предварительным данным, под атаку попало одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России "Киришинафтооргсинтез" (КИНЕФ).

Ночная атака на РФ — подробности

Первое сообщение об объявлении опасности в связи с неизвестными беспилотниками в воздушном пространстве Ленинградской области появилось в 02:40.

Тогда губернатор области Александр Дрозденко предупредил о вероятном снижении скорости мобильного Интернета. Впоследствии появилась информация о работе ПВО в Ленинградской области.

Также он сообщил о пожаре в городе, который пожарные начали ликвидировать.

Напомним, недавно дроны поразили Афипский НПЗ в России, который производит топливо для оккупантов.

Также мы писали, как РФ пытается защитить нефтеперерабатывающие заводы от атак.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
