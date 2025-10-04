Поражен Киришинафтооргсинтез в ночь на 4 октября

Дроны атаковали одно из крупнейших НПЗ России
Россию в ночь на 4 октября атаковали неизвестные дроны. В городе Кириши возник пожар.
Об этом сообщают местные паблики в субботу, 4 октября.
По предварительным данным, под атаку попало одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России "Киришинафтооргсинтез" (КИНЕФ).
Ночная атака на РФ — подробности
Первое сообщение об объявлении опасности в связи с неизвестными беспилотниками в воздушном пространстве Ленинградской области появилось в 02:40.
Тогда губернатор области Александр Дрозденко предупредил о вероятном снижении скорости мобильного Интернета. Впоследствии появилась информация о работе ПВО в Ленинградской области.
Также он сообщил о пожаре в городе, который пожарные начали ликвидировать.
Напомним, недавно дроны поразили Афипский НПЗ в России, который производит топливо для оккупантов.
Также мы писали, как РФ пытается защитить нефтеперерабатывающие заводы от атак.
