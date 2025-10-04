Видео
Видео

Главная Новости дня ВСУ поразили один из крупнейших НПЗ в России — детали

ВСУ поразили один из крупнейших НПЗ в России — детали

Дата публикации 4 октября 2025 12:25
ВСУ атаковали НПЗ и ряд объектов в России — Генштаб
Горит российский НПЗ после атаки. Иллюстративное фото: МЧС России

В ночь на 4 октября украинские защитники поразили ряд важных объектов и целей на территории России. В частности, атакован один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ.

Об этом информирует пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

ВСУ атаковали важные объекты в России — детали от Генштаба

Итак, в Генштабе подтвердили, что в ночь на 4 октября 2025 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по предприятию "Киришинефтеоргсинтез" (г. Кириши, Ленинградская область, РФ). На объекте зафиксированы взрывы и пожар. Результаты поражения уточняются.

Как известно, Киришский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших НПЗ на территории страны-агрессора. Его годовая мощность — 18,4 млн тонн переработки нефти в год.

Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, в районе Онежского озера (Республика Карелия РФ), поврежден малый ракетный корабль "Буян-М". Степень ущерба выясняется.

Также Силы обороны Украины поразили в Курской области радиолокационный комплекс "Гармонь" и транспортно-зарядную машину из состава ОТРК "Искандер".

Вместе с тем, нанесен удар по командному пункту 8 армии Вооруженных сил РФ, который дислоцируется на временно оккупированной территории Донецкой области. Цель поражена. Результаты уточняются.

"Силы обороны Украины продолжают системную кампанию по уничтожению военных объектов РФ и ослабление ее военно-экономического потенциала, в частности в части логистики, обеспечения горюче-смазочными материалами, боеприпасами и вооружением", — отметили в Генштабе ВСУ.

Атака на НПЗ РФ
Скриншот сообщения Генштаба ВСУ/Facebook

Напомним, что недавно дроны нанесли удары по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ в Оренбургской области.

Ранее мы информировали, что 1 октября в России вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

ВСУ НПЗ война в Украине Россия атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
