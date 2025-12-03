ЗСУ атакували нафтобазу у Тамбовській області Росії

Горить НПЗ у Росії. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ/Telegram

У ніч проти 3 грудня Сили оборони України атакували нафтобазу "Дмітрієвська" у Тамбовській області Росії. Крім того, уражено низку інших важливих об'єктів на території країни-агресора.

Про це інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ у середу, 3 грудня.

У Генштабі поінформували, що в межах зниження наступального потенціалу російського агресора у ніч проти 3 грудня підрозділи Сил оборони України уразили нафтобазу "Дмітрієвська" у Тамбовській області Росії. Як відомо, цей об’єкт залучений до забезпечення потреб російської окупаційної армії.

Зафіксовано ураження цілі, з подальшою пожежею на об’єкті — попередньо — горить декілька резервуарів для нафтопродуктів. Результати влучань уточнюються.

Також українські воїни уразили пост технічного спостереження на морській стаціонарній платформі МСП-4 в акваторії Чорного моря. За попередньою інформацією, знищено розрахунок БпЛА окупантів та уражено РЛС надводної обстановки на самопідіймальній плавучій буровій установці "Сиваш". Інші результати уточнюються.

Зокрема, встановлено знищення трьох розвідувально-ударних БпЛА типу "Оріон" під час ураження 27 листопада 2025 року аеродрому Саки (Новофедорівка, тимчасово окупована територія українського Криму).

За даними Генштабу, вартість одного такого російського безпілотника оцінюється у приблизно 5 мільйонів доларів. Літальний апарат має розмах крила 16,3 метра та може перебувати у повітрі до 24 годин.

Разом з тим підтверджено ураження 2 грудня 2025 року нафтобази "Лівни" в Орловській області РФ, з подальшим горінням двох резервуарів РВ-5000 внаслідок влучання ударних БпЛА.

"Сили оборони вживають заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів і змусити РФ припинити збройну агресію проти України", — резюмувала у Генштабі ЗСУ.

Скриншот повідомлення Генштабу ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, що у ніч проти 29 листопада українські захисники уразили низку важливих об'єктів на території Росії — зокрема Афіпський НПЗ та авіаремонтний завод.

А в ніч проти 28 листопада воїни ЗСУ завдали ударів по НПЗ у Саратовській області Росії.