ЗСУ атакували Саратовський НПЗ та інші об'єкти у Росії — Генштаб

Горить НПЗ у Росії. Ілюстративне фото: МНС РФ

У ніч проти 28 листопада Сили оборони України атакували НПЗ у Саратовській області Росії. Кім того, українські воїни завдали ударів по місцю зберігання БпЛА на аеродромі "Саки" та низці інших військових об’єктів ворога.

Про це інформує пресслужба Генерального штабу Збройних сил України у п'ятницю, 28 листопада.

Реклама

Читайте також:

ЗСУ атакували Саратовський НПЗ та низку важливих об'єктів РФ

У Генштабі поінформували, що в межах зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч проти 28 листопада підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський НПЗ у Саратовській області РФ.

Як відомо, підприємство випускає більш ніж 20 видів нафтопродуктів — бензини, мазут, дизельне пальне, сірку технічну тощо. Це все задіяне у забезпеченні потреб російської окупаційної армії.

На НПЗ зафіксовано серію вибухів, після яких у районі цілі спостерігалась пожежа. Результати влучань уточнюються.

Крім того, уражено місце зберігання БпЛА на аеродромі Саки (Новофедорівка, тимчасово окупована територія АР Крим).

За попередньою інформацією, на аеродромі уражено декілька об’єктів ППО, зокрема, Панцир-С1 та ТОР-М2. Після подавлення засобів протиповітряної оборони противника, знищено ангар, де зберігалися ворожі безпілотники "Оріон" і "Форпост".

Разом з цим, під удар Сил оборони України також потрапили командно-диспетчерський пункт управління противника та військовий вантажний автомобіль "КамАЗ". Ступінь завданих збитків уточнюється.

Також ЗСУ уразили райони зосередження живої сили противника та склади пально-мастильних матеріалів на ТОТ Донецької й Луганської областей. Результати уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів і змусити РФ припинити збройну агресію проти України", — наголосили у Генштабі ЗСУ.

Скриншот повідомлення Генштабу ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, що у ніч проти 27 листопада невідомі безпілотники атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області Росії — лунали потужні вибухи.

Раніше, у ніч проти 26 листопада, ЗСУ атакували завод із виготовлення комплектуючих до крилатих і балістичних ракет "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах у Росії.