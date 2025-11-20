Відео
Головна Новини дня У Генштабі підтвердили ураженння Рязанського НПЗ у РФ

У Генштабі підтвердили ураженння Рязанського НПЗ у РФ

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 14:20
Оновлено: 15:19
Сили оборони вдарили по НПЗ у Рязані
Ураженння Рязанського НПЗ у РФ. Фото: росЗМІ

У ніч проти 20 листопада 2025 року підрозділи Сил оборони України здійснили повторний удар по Рязанському нафтопереробному заводу в Рязанській області РФ. Після влучання в об’єкт виникла пожежа в районі установок вторинної переробки нафти. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Telegram.

У Генштабі підтвердили ураженння Рязанського НПЗ у РФ - фото 1
Пост Генштаба ЗСУ. Фото: скриншот

Удар по Рязанському НПЗ

Рязанський НПЗ, проєктна потужність якого становить 17,1 млн тонн нафти на рік, належить до числа найбільших нафтопереробних підприємств росії. Завод виробляє бензини марок А-92, А-95, А-98 та А-100, дизельне пальне, реактивне пальне ТС-1, скраплені гази та інші продукти переробки.

Щороку підприємство випускає близько 840 тис. тонн авіаційного гасу та забезпечує потреби повітряно-космічних сил збройних сил РФ.

"Зафіксовано влучання в ціль та пожежу в районі установок вторинної переробки нафти. Ступінь збитків уточнюється", — додав Генштаб.

Крім того, зафіксовано влучання по зосередженню живої сили російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території Донецької області. Дані щодо втрат противника уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів, забезпечення пально-мастильними матеріалами та боєприпасами загарбницької армії і змусити РФ припинити збройну агресію проти України", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в ніч проти 15 листопада Сили оборони України вразили Рязанський нафтопереробний завод, радіолокаційну станцію "Небо-У" і військовий ешелон. На атакованих об'єктах було чутно вибухи і виникли пожежі.

Також ми писали, що 11 листопада Сили оборони вразили НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбурзькій області РФ. Відомо, що це підприємство задіяне в забезпеченні російської армії.

війна НПЗ Генштаб ЗСУ війна в Україні Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
