В Генштабе подтвердили поражение Рязанского НПЗ в РФ

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 14:20
обновлено: 14:38
Силы обороны ударили по НПЗ в Рязани
Поражение Рязанского НПЗ в РФ. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на четверг, 20 ноября, украинские Силы обороны снова нанесли удар по одному из ключевых элементов военно-экономической инфраструктуры россии. Мишенью стал Рязанский нефтеперерабатывающий завод — один из крупнейших НПЗ страны-агрессора. По данным военных, удар был точным: подтверждено попадание в район установок вторичной переработки нефти, после чего на предприятии вспыхнул пожар. Сейчас специалисты оценивают масштабы ущерба.

Новость дополнятся...

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
