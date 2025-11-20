Силы обороны ударили по НПЗ в Рязани

Поражение Рязанского НПЗ в РФ. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на четверг, 20 ноября, украинские Силы обороны снова нанесли удар по одному из ключевых элементов военно-экономической инфраструктуры россии. Мишенью стал Рязанский нефтеперерабатывающий завод — один из крупнейших НПЗ страны-агрессора. По данным военных, удар был точным: подтверждено попадание в район установок вторичной переработки нефти, после чего на предприятии вспыхнул пожар. Сейчас специалисты оценивают масштабы ущерба.

Новость дополнятся...

