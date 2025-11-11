Поражение НПЗ в Оренбургской области РФ - данные Генштаба

Поражение НПЗ в Оренбургской области РФ. Фото: Генштаб

Во вторник, 11 ноября, подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области Российской Федерации. Операция имела целью снизить наступательный потенциал врага и усложнить поставки горючего и боеприпасов в российские воинские части.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Реклама

Читайте также:

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Поражение НПЗ в Оренбургской области РФ

"В рамках снижения наступательного потенциала противника и осложнения поставок горючего и боеприпасов в воинские части оккупантов, 11 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили мощности нефтеперерабатывающего завода "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области РФ", — говорится в сообщении.

Нефтеперерабатывающее предприятие выпускает более 30 видов нефтепродуктов — бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, масла и другие, при этом проектная мощность переработки составляет около 6,6 миллиона тонн нефти в год. По предварительной информации, поражена одна из установок первичной переработки нефти (АВТ).

В сообщении Сил обороны подчеркивают, что завод был задействован в обеспечении российской оккупационной армии.

"Силы обороны и в дальнейшем будут принимать меры для подрыва наступательного потенциала российских захватчиков и заставить российскую федерацию прекратить вооруженную агрессию против Украины", — заявил Генштаб.

Напомним, что 11 ноября Силы обороны Украины осуществили серию прицельных ударов по стратегическим энергетическим объектам противника — в частности, по нефтеперерабатывающему заводу в Саратове и морскому нефтяному терминалу в Феодосии.

Кроме того, украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод "Лукойл" в Нижегородской области России.