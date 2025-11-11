Відео
Головна Новини дня У Генштабі підтвердили ураження НПЗ в Оренбурзькій області РФ

У Генштабі підтвердили ураження НПЗ в Оренбурзькій області РФ

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 16:30
Оновлено: 16:30
Ураження НПЗ в Оренбурзькій області РФ - дані Генштабу
Ураження НПЗ в Оренбурзькій області РФ. Фото: Генштаб

У вівторок, 11 листопада, підрозділи Сил оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу "Орскнєфтєоргсінтез" в Оренбурзькій області Російської Федерації. Операція мала на меті знизити наступальний потенціал ворога та ускладнити постачання пального й боєприпасів до російських військових частин.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Читайте також:
У Генштабі підтвердили ураження НПЗ в Оренбурзькій області РФ - фото 1
Пост Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Ураження НПЗ в Оренбурзькій області РФ

"В рамках зниження  наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів, 11 листопада підрозділи Сил оборони України уразили потужності нафтопереробного заводу "Орскнєфтєоргсінтез" в Оренбурзькій області РФ", — говориться у повідомленні.

Нафтопереробне підприємство випускає понад 30 видів нафтопродуктів — бензини, дизельне паливо, авіаційний гас, мастила та інші, при цьому проєктна потужність переробки становить близько 6,6 мільйона тонн нафти на рік. За попередньою інформацією уражена одна з установок первинної переробки нафти (АВТ).

У повідомленні Сил оборони підкреслюють, що завод було задіяно у забезпеченні російської окупаційної армії.

"Сили оборони і надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників та змушення російської федерації припинити збройну агресію проти України", — заявив Генштаб.

Нагадаємо, що 11 листопада Сили оборони України здійснили серію прицільних ударів по стратегічних енергетичних об’єктах противника — зокрема, по нафтопереробному заводу в Саратові та морському нафтовому терміналу у Феодосії. 

Крім того, українські безпілотники атакували нафтопереробний завод "Лукойл" у Нижньогородській області Росії.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
