Ураження НПЗ в Оренбурзькій області РФ - дані Генштабу

Ураження НПЗ в Оренбурзькій області РФ. Фото: Генштаб

У вівторок, 11 листопада, підрозділи Сил оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу "Орскнєфтєоргсінтез" в Оренбурзькій області Російської Федерації. Операція мала на меті знизити наступальний потенціал ворога та ускладнити постачання пального й боєприпасів до російських військових частин.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Реклама

Читайте також:

Пост Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Ураження НПЗ в Оренбурзькій області РФ

"В рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів, 11 листопада підрозділи Сил оборони України уразили потужності нафтопереробного заводу "Орскнєфтєоргсінтез" в Оренбурзькій області РФ", — говориться у повідомленні.

Нафтопереробне підприємство випускає понад 30 видів нафтопродуктів — бензини, дизельне паливо, авіаційний гас, мастила та інші, при цьому проєктна потужність переробки становить близько 6,6 мільйона тонн нафти на рік. За попередньою інформацією уражена одна з установок первинної переробки нафти (АВТ).

У повідомленні Сил оборони підкреслюють, що завод було задіяно у забезпеченні російської окупаційної армії.

"Сили оборони і надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників та змушення російської федерації припинити збройну агресію проти України", — заявив Генштаб.

Нагадаємо, що 11 листопада Сили оборони України здійснили серію прицільних ударів по стратегічних енергетичних об’єктах противника — зокрема, по нафтопереробному заводу в Саратові та морському нафтовому терміналу у Феодосії.

Крім того, українські безпілотники атакували нафтопереробний завод "Лукойл" у Нижньогородській області Росії.