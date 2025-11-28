Видео
Главная Новости дня ВСУ поразили Саратовский НПЗ и другие военные объекты россиян

ВСУ поразили Саратовский НПЗ и другие военные объекты россиян

Дата публикации 28 ноября 2025 12:32
ВСУ атаковали Саратовский НПЗ и другие объекты в России — Генштаб
Горит НПЗ в России. Иллюстративное фото: МЧС РФ

В ночь на 28 ноября Силы обороны Украины атаковали НПЗ в Саратовской области России. Кроме того, украинские воины нанесли удары по месту хранения БпЛА на аэродроме "Саки" и ряду других военных объектов врага.

Об этом информирует пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в пятницу, 28 ноября.

ВСУ атаковали Саратовский НПЗ и ряд важных объектов РФ

В Генштабе проинформировали, что в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 28 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили Саратовский НПЗ в Саратовской области РФ.

Как известно, предприятие выпускает более 20 видов нефтепродуктов — бензины, мазут, дизельное топливо, серу техническую и тому подобное. Это все задействовано в обеспечении потребностей российской оккупационной армии.

На НПЗ зафиксирована серия взрывов, после которых в районе цели наблюдался пожар. Результаты попаданий уточняются.

Кроме того, поражено место хранения БпЛА на аэродроме Саки (Новофедоровка, временно оккупированная территория АР Крым).

По предварительной информации, на аэродроме поражено несколько объектов ПВО, в частности, Панцирь-С1 и ТОР-М2. После подавления средств противовоздушной обороны противника, уничтожен ангар, где хранились вражеские беспилотники "Орион" и "Форпост".

Вместе с этим, под удар Сил обороны Украины также попали командно-диспетчерский пункт управления противника и военный грузовой автомобиль "КамАЗ". Степень нанесенного ущерба уточняется.

Также ВСУ поразили районы сосредоточения живой силы противника и склады горюче-смазочных материалов на ВОТ Донецкой и Луганской областей. Результаты уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", — подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Атака ЗСУ на НПЗ РФ 28 листопада
Скриншот сообщения Генштаба ВСУ/Facebook

Напомним, что в ночь на 27 ноября неизвестные беспилотники атаковали Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области России — раздавались мощные взрывы.

Ранее, в ночь на 26 ноября, ВСУ атаковали завод по изготовлению комплектующих к крылатым и баллистическим ракетам "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах в России.

ВСУ НПЗ Генштаб ВСУ война в Украине атака Силы обороны Украины
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
