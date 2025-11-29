Уражено ключові об’єкти РФ – деталі операції ЗСУ від Генштабу

Воїн ЗСУ зі снарядом. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ/Telegram

У ніч на 29 листопада Сили Оборони України провели масштабну операцію, уразивши одразу кілька важливих військово-промислових об’єктів на території Росії. Внаслідок ударів виникли вибухи та пожежі на авіаремонтному заводі в Таганрозі, на Афіпському нафтопереробному заводі та на інфраструктурі морського терміналу в Туапсе.

Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ у суботу, 29 листопада.

Операції Сил оборони по цілях у РФ

Підрозділи Сил оборони України здійснили нічну атаку, спрямовану на послаблення воєнно-економічного потенціалу Росії та уразили кілька об’єктів, важливих для забезпечення агресора. У Таганрозі було вражено потужності авіаремонтного заводу "ТАНТК ім. Г.М. Берієва", де здійснюється модернізація стратегічних літаків, а також зафіксовано пожежу в цеху ремонту Ту-95.

Допис Генштабу у Telegram. Фото: скриншот

"Також Сили оборони України вчергове завдали ураження по нафтопереробному заводу "Афіпський" у Краснодарському краї рф, який задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Зафіксовано вибухи в районі цілі з подальшою пожежею на об’єкті", — повідомив Генштаб.

Також підтверджено знищення вертикального резервуару РВ-5000 на території морського нафтового терміналу порту Туапсе внаслідок ударів, завданих 25 листопада. Генеральний штаб уточнює масштаби збитків на всіх уражених об’єктах та наголошує, що подібні операції є частиною системної роботи зі зниження бойового потенціалу РФ.

Нагадаємо, що у ніч проти 28 листопада Сили оборони України атакували російський НПЗ у Саратовській області, а також завдали ударів по місцю зберігання БпЛА на аеродромі "Саки".

Раніше ми також інформували, що у Генштабі ЗСУ стверджують, що повідомлення про оточення українських військ на Гуляйпільському напрямку є інформаційним тиском ворога.