Поражены ключевые объекты РФ - детали операции ВСУ от Генштаба

В ночь на 29 ноября Силы Обороны Украины провели масштабную операцию, поразив сразу несколько важных военно-промышленных объектов на территории России. В результате ударов возникли взрывы и пожары на авиаремонтном заводе в Таганроге, на Афипском нефтеперерабатывающем заводе и на инфраструктуре морского терминала в Туапсе.

Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ в субботу, 29 ноября.

Операции Сил обороны по целям в РФ

Подразделения Сил обороны Украины осуществили ночную атаку, направленную на ослабление военно-экономического потенциала России и поразили несколько объектов, важных для обеспечения агрессора. В Таганроге были поражены мощности авиаремонтного завода "ТАНТК им. Г.М. Бериева", где осуществляется модернизация стратегических самолетов, а также зафиксирован пожар в цехе ремонта Ту-95.

"Также Силы обороны Украины в очередной раз нанесли поражение по нефтеперерабатывающему заводу "Афипский" в Краснодарском крае РФ, который задействован в обеспечении российской оккупационной армии. Зафиксированы взрывы в районе цели с последующим пожаром на объекте", — сообщил Генштаб.

Также подтверждено уничтожение вертикального резервуара РВ-5000 на территории морского нефтяного терминала порта Туапсе в результате ударов, нанесенных 25 ноября. Генеральный штаб уточняет масштабы ущерба на всех пораженных объектах и отмечает, что подобные операции являются частью системной работы по снижению боевого потенциала РФ.

Напомним, что в ночь на 28 ноября Силы обороны Украины атаковали российский НПЗ в Саратовской области, а также нанесли удары по месту хранения БпЛА на аэродроме "Саки".

Ранее мы также информировали, что в Генштабе ВСУ утверждают, что сообщения об окружении украинских войск на Гуляйпольском направлении является информационным давлением врага.