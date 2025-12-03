ВСУ атаковали нефтебазу в Тамбовской области России

Горит НПЗ в России. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ/Telegram

В ночь на 3 декабря Силы обороны Украины атаковали нефтебазу "Дмитриевская" в Тамбовской области России. Кроме того, поражен ряд других важных объектов на территории страны-агрессора.

Об этом информирует пресс-служба Генерального штаба ВСУ в среду, 3 декабря.

Реклама

Читайте также:

ВСУ поразили нефтебазу в Тамбовской области России — что известно

В Генштабе проинформировали, что в рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора в ночь на 3 декабря подразделения Сил обороны Украины поразили нефтебазу "Дмитриевская" в Тамбовской области России. Как известно, этот объект привлечен к обеспечению потребностей российской оккупационной армии.

Зафиксировано поражение цели, с последующим пожаром на объекте — предварительно — горит несколько резервуаров для нефтепродуктов. Результаты попаданий уточняются.

Также украинские воины поразили пост технического наблюдения на морской стационарной платформе МСП-4 в акватории Черного моря. По предварительной информации, уничтожен расчет БпЛА оккупантов и поражена РЛС надводной обстановки на самоподъемной плавучей буровой установке "Сиваш". Другие результаты уточняются.

В частности, установлено уничтожение трех разведывательно-ударных БпЛА типа "Орион" во время поражения 27 ноября 2025 года аэродрома Саки (Новофедоровка, временно оккупированная территория украинского Крыма).

По данным Генштаба, стоимость одного такого российского беспилотника оценивается в примерно 5 миллионов долларов. Летательный аппарат имеет размах крыла 16,3 метра и может находиться в воздухе до 24 часов.

Вместе с тем подтверждено поражение 2 декабря 2025 года нефтебазы "Ливны" в Орловской области РФ, с последующим горением двух резервуаров РВ-5000 в результате попадания ударных БПЛА.

"Силы обороны принимают меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", — резюмировали в Генштабе ВСУ.

Скриншот сообщения Генштаба ВСУ/Facebook

Напомним, что в ночь на 29 ноября украинские защитники поразили ряд важных объектов на территории России — в частности Афипский НПЗ и авиаремонтный завод.

А в ночь на 28 ноября воины ВСУ нанесли удары по НПЗ в Саратовской области России.