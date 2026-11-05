Україна опинилася на шостому місці у світі за кількістю витоків даних

Хакери зламують дані. Фото: Pexels

Хакери масово полюють на дані українців. За дослідженням аналітиків, за три місяці було скомпрометовано 2,6 млн облікових записів. Такий стрибок вивів Україну на шосте місце у світі за кількістю витоків. Загалом на планеті кількість викрадених акаунтів зросла на понад 13%, перевищивши 121 мільйон.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані Techradar.

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Сплеск кіберзагроз в Україні та полювання на месенджери

З січня по вересень 2026 року урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA опрацювала близько 200 інцидентів, мішенню яких були саме звичайні громадяни.

Аналітики наголосили, що це серйозне і значне погіршення ситуації, адже за аналогічний період минулого року таких випадків зафіксували лише 80. Головною зброєю зловмисників став фішинг. Саме у такий спосіб хакери намагалися масово викрадати облікові дані українців від популярних месенджерів Signal та Telegram.

Внутрішня статистика повністю підтверджується глобальними дослідженнями. Як зазначає видання TechRadar із посиланням на аналітику компанії Surfshark, протягом третього кварталу 2026 року в Україні скомпрометували 2,6 мільйона акаунтів. Через цей витік держава здійснила різкий стрибок у світовому антирейтингу, перемістившись із 47-ї одразу на шосту позицію.

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Така вразливість стала логічним продовженням тенденцій початку року, які раніше зафіксували у звіті Microsoft Digital Defense Report 2026. За їхніми даними, у першому півріччі Україна була найбільш атакованою країною в Європі та посіла третє місце за кількістю кібератак у всьому світі.

Та найгіршу динаміку продемонструвала Велика Британія. Кількість викрадених облікових записів там підскочила на 121,6%, досягнувши позначки у 5,8 мільйона. Завдяки цьому зростанню британці випередили Францію, де ситуація навпаки кардинально покращилася: кількість зламів французьких акаунтів скоротилася з 19,7 мільйона до 2,4 мільйона. А загалом на планеті хакери скомпрометували 121,8 мільйона облікових записів.

Абсолютним лідером за кількістю вкрадених даних залишаються Сполучені Штати Америки. На цю країну припадає 31% від усіх світових витоків, що становить 38,1 мільйона акаунтів. Другу сходинку посідає Бразилія з показником у 7 мільйонів. Далі у першій п'ятірці розмістилися Велика Британія, Індія із 5,5 мільйона зламів та Австралія, де скомпрометували 3,1 мільйона записів.

Як вберегти свої персональні дані від хакерів

Експерти Surfshark наголошують, що здобута хакерами інформація не обов'язково використовується миттєво. Часто викрадені бази даних тривалий час залишаються прихованими, чекаючи слушного моменту для експлуатації.

Аби не стати жертвою зловмисників, аналітики рекомендують мінімізувати поширення особистих даних у мережі та створювати окремі електронні адреси під різні онлайн-сервіси. Найефективнішим інструментом захисту фахівці називають менеджери паролів.

Саме вони допомагають генерувати унікальні комбінації для кожного сайту, рятуючи користувача від ланцюгової реакції, коли через один вкрадений пароль хакери отримують доступ до всього цифрового життя людини.

Новини.LIVE повідомляли, що хакери активізувалися у світі і спричинили кілька масштабних інцидентів.

У Франції Національна служба крові зазнала кібератаки на три регіональні філії. Хакери зламали системи управління холодильним обладнанням, що загрожувало псуванням запасів донорської плазми, компонентів крові та біоматеріалів.

Читачам англомовного видання Kyiv Independent масово розіслали фейковий лист російською мовою про нібито ядерний удар по столиці та "змову" Володимира Зеленського з Путіним. Головна редакторка Ольга Руденко повідомила, що розсилку здійснили зловмисники після зламу внутрішніх систем редакції.

Увечері 1 листопада через застосунок "Повітряна тривога" українцям почали приходити неправдиві сповіщення про радіаційну загрозу та ядерний удар. Влада спростувала ці дані, запевнивши, що реальної небезпеки немає, а вуличні сирени тривоги не подавали.

Найбільша криптобіржа Binance могла стати жертвою рекордного зламу. Фахівці зафіксували виведення щонайменше 5,57 млрд доларів із гарячих гаманців майданчика, що в разі підтвердження стане найбільшим пограбуванням в історії ринку цифрових активів.