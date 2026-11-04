Хакер за комп'ютером. Фото ілюстративне: Reuters

Підписники розсилки українського англомовного видання Kyiv Independent отримали лист з адреси медіа російською мовою. У ньому стверджувалося, що Володимир Зеленський нібито об'єднався з Володимиром Путіним і запустив ядерну боєголовку по Києву. Головна редакторка видання Ольга Руденко пояснила, що лист не надсилала редакція, а одна із систем медіа зазнала зламу.

Про це 4 листопада повідомило hromadske, передає Новини.LIVE.

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Що було у фейковому листі Kyiv Independent

Про ймовірний злам видання першим повідомив журналіст Остап Яриш у соцмережі X. Він опублікував скриншот листа, який отримали підписники розсилки медіа.

Яриш написав: "Схоже, Kyiv Independent зламали росіяни. Підписники їхньої розсилки щойно отримали листа російською мовою з повідомленням: "Зеленський запустив ядерну боєголовку на Київ"".

Лист, який було відправлено з електронної адреси видання Kyiv Independent. Зображення: x.com/OstapYarysh

Що відповіли у Kyiv Independent на злам

Головна редакторка Kyiv Independent Ольга Руденко звернулася до читачів і пояснила, що лист надсилала не редакція. За її словами, зловмисники зламали одну із систем медіа.

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Руденко зазначила: "І все, що нам наразі відомо, зокрема зміст цього електронного листа, вказує на російську операцію".

Крім того, хакери намагалися розмістити схожі повідомлення на сайті Kyiv Independent. Однак редакція оперативно їх видалила.

Наразі медіа працює над усуненням наслідків зламу та посиленням захисту своїх систем, щоб не допустити повторення таких атак.

"Ми не єдині, хто став мішенню таких атак. Два дні тому російські хакери зламали державний застосунок, яким українці користуються для отримання сповіщень про повітряну тривогу, і розмістили там подібне повідомлення. Такі атаки є частиною війни, про яку ми пишемо щодня. Їхня мета — посіяти плутанину та підірвати довіру. Їм це не вдасться. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. І ще раз просимо вибачення за те, що сталося", — йдеться також у листі головної редакторки Kyiv Independent до читачів.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що ввечері 1 листопада користувачі застосунку "Повітряна тривога" почали отримувати неправдиві сповіщення про радіаційну та хімічну небезпеку, а також нібито вуличні бої в Києві. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що радіаційної загрози немає.

Також Новини.LIVE писали, що Прем'єр-міністр України Сергій Корецький доручив керівникам усіх органів виконавчої влади терміново сформувати команди з кібербезпеки, закупити необхідне програмне забезпечення та запустити його в роботу. Він повідомив про посилення кібератак і наголосив, що серед головних цілей ворога — державні інформаційні системи та український бізнес.