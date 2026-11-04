Хакер за компьютером. Фото иллюстративное: Reuters

Подписчики рассылки украинского англоязычного издания Kyiv Independent получили письмо от этого СМИ на русском языке. В нём утверждалось, что Владимир Зеленский якобы объединился с Владимиром Путиным и запустил ядерную боеголовку по Киеву. Главный редактор издания Ольга Руденко пояснила, что письмо не отправляла редакция, а одна из систем медиа подверглась взлому.

Об этом 4 ноября сообщило hromadske, передает Новини.LIVE.

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Что было в фейковом письме Kyiv Independent

О вероятном взломе издания первым сообщил журналист Остап Яриш в соцсети X. Он опубликовал скриншот письма, которое получили подписчики рассылки медиа.

Яриш написал: "Похоже, Kyiv Independent взломали россияне. Подписчики их рассылки только что получили письмо на русском языке с сообщением: "Зеленский запустил ядерную боеголовку на Киев".

Письмо, отправленное с электронного адреса издания Kyiv Independent. Изображение: x.com/OstapYarysh

Как в Kyiv Independent отреагировали на взлом

Главный редактор Kyiv Independent Ольга Руденко обратилась к читателям и пояснила, что письмо отправляла не редакция. По её словам, злоумышленники взломали одну из систем медиа.

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Руденко отметила: "И всё, что нам на данный момент известно, в частности содержание этого электронного письма, указывает на российскую операцию".

Кроме того, хакеры пытались разместить подобные сообщения на сайте Kyiv Independent. Однако редакция оперативно их удалила.

В настоящее время медиа работает над устранением последствий взлома и усилением защиты своих систем, чтобы не допустить повторения таких атак.

"Мы не единственные, кто стал мишенью таких атак. Два дня назад российские хакеры взломали государственное приложение, которым украинцы пользуются для получения оповещений о воздушной тревоге, и разместили там подобное сообщение. Такие атаки — часть войны, о которой мы пишем каждый день. Их цель — посеять замешательство и подорвать доверие. Им это не удастся. Спасибо, что остаетесь с нами. И еще раз приносим извинения за то, что произошло", — говорится также в письме главного редактора Kyiv Independent к читателям.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что вечером 1 ноября пользователи приложения "Воздушная тревога" начали получать ложные уведомления о радиационной и химической опасности, а также о якобы уличных боях в Киеве. В Воздушных силах ВСУ заявили, что радиационной угрозы нет.

Также Новини.LIVE писали, что премьер-министр Украины Сергей Корецкий поручил руководителям всех органов исполнительной власти срочно сформировать команды по кибербезопасности, закупить необходимое программное обеспечение и запустить его в работу. Он сообщил об усилении кибератак и подчеркнул, что среди главных целей врага — государственные информационные системы и украинский бизнес.