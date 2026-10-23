Премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

Правительство усиливает защиту государственных цифровых сервисов от кибератак. Для этого органы исполнительной власти должны в срочном порядке организовать работу команд по кибербезопасности. В то же время Россия атакует цифровую инфраструктуру Украины, причем для кибератак все чаще использует искусственный интеллект.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в пятницу, 23 октября, пишет Новини.LIVE.

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Корецкий об усилении кибербезопасности государственных сервисов

По словам Сергея Корецкого, руководители всех органов исполнительной власти получили поручение срочно сформировать команды по кибербезопасности, закупить программное обеспечение и ввести его в эксплуатацию.

"Россия наносит удары по нашей цифровой инфраструктуре так же системно, как и по энергетике. Только за сентябрь в Киеве было повреждено около десяти дата-центров", — отметил глава правительства.

Корецкий также сообщил об усилении кибератак. По его словам, одними из главных целей врага являются государственные информационные системы и украинский бизнес.

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Премьер-министр отметил, что ключевые цифровые ведомства уже умеют отражать атаки с использованием искусственного интеллекта. Такой же готовности он ожидает от каждого государственного учреждения.

"Ключевые цифровые ведомства уже умеют отражать атаки с использованием ИИ. Такой же готовности я ожидаю от каждого государственного учреждения и института", — подчеркнул премьер-министр.

Скриншот заявления Корецкого/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в конце сентября 2026 года Сергей Корецкий заявил, что правительство разрабатывает комплексные решения для защиты цифровой и критической инфраструктуры Украины от российских атак. По его словам, отдельные сервисы и базы данных можно размещать под землей, дублировать в облачных хранилищах или переносить за границу. Единого способа защиты нет, поэтому правительство готовится к худшим сценариям.

Новини.LIVE писали, что 26 сентября 2026 года в результате атаки российского беспилотника был поврежден дата-центр партнера MEGOGO, который поставляет телевизионный сигнал. Из-за этого на платформе временно стали недоступны некоторые телеканалы.

Новини.LIVE сообщали, что, по данным ISW, с середины сентября 2026 года Россия усилила удары по украинским дата-центрам и телекоммуникационной инфраструктуре. Аналитики считают, что таким образом РФ пытается нанести ущерб украинской экономике и цифровым сервисам, которыми пользуются граждане и бизнес. В то же время атаки могут вызвать временные перебои с интернетом, но полное отключение сети в Украине маловероятно.