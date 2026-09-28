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Главная Новости дня Корецкий: в Украине будет интернет

Корецкий: в Украине будет интернет

Ua ru
28 сентября 2026 02:03
Корецкий заявил, что интернет в Украине будет работать, несмотря на удары России
Сергей Корецкий. Фото: скриншот из видео

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что правительство разрабатывает комплексные решения по защите цифровой и критической инфраструктуры страны. Он дал понять, что интернет в Украине останется, и ведется работа по защите объектов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на его интервью для ТСН.

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Что сказал Корецкий о защите объектов на фоне атаки РФ

Во время интервью ведущая Алла Мазур отметила, что россияне изменили тактику и сейчас выводят из строя АЗС и атакуют дата-центры. В связи с этим она спросила, есть ли у правительства идеи, как защитить эти объекты.

Корецкий, отвечая на этот вопрос, отметил, что в настоящее время угроза атаки существует для всей инфраструктуры, и так будет до момента завершения войны.

Продолжая ответ, он добавил, что отдельные сервисы и базы данных можно перенести под землю, дублировать в облачных хранилищах и размещать за рубежом, чтобы минимизировать риски от постоянных вражеских ударов.

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"Во-первых, защищаемся. Во-вторых, есть нестандартные решения. Вы правильно сказали: что-то должно быть под землей, что-то — в облаке, что-то — за рубежом, что-то — в смешанном варианте, а что-то — все три варианта одновременно. Поэтому единого правила нет, но то, что нужно исходить из худшего сценария и именно так мыслить и так готовиться — факт", — резюмировал премьер-министр.

Как сообщали Новини.LIVE, Сергей Корецкий заявил, что в этом году Украина подготовилась к зиме лучше, чем это было в 2025 году. По его словам, было построено больше генерирующих мощностей, больше критически важных объектов обеспечено дополнительным резервным питанием.

Также мы писали, что, по словам Корецкого, Украина уже успешно испытала перехватчики против реактивных дронов россиян.

интернет обстрелы война в Украине дата-центр Сергей Корецкий
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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