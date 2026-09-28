Корецький заявив, що інтернет в Україні буде попри удари Росії

Сергій Корецький. Фото: скриншот з відео

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що уряд розробляє комплексні рішення для захисту цифрової та критичної інфраструктури країни. Він дав зрозуміти, що інтернет в Україні буде і роботи щодо захисту об'єктів відбуваються.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на його інтерв'ю для ТСН.

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Що сказав Корецький про захист об'єктів на тлі атаки РФ

Під час інтерв'ю ведуча Алла Мазур зазначила, що росіяни змінили тактику і наразі вибивають АЗС та атакують дата-центри. У зв'язку з цим вона запитала, чи має уряд ідеї, як захистити ці об'єкти.

Корецький відповідаючи на це зазначив, що наразі загроза атаки існує для всієї інфраструктури, і так буде до моменту завершення війни.

Продовжуючи відповідь він додав, що окремі сервіси та бази даних можуть перенести під землю, дублювати у хмарних сховищах і розміщувати за кордоном, щоб мінімізувати ризики від постійних ворожих ударів.

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"По-перше, захищаємо. По-друге, є нестандартні рішення. Ви правильно сказали, щось має бути під землею, щось повинно бути в хмарі, щось повинно бути за кордоном, щось повинно бути мікс, а щось повинно бути — всі три одночасно. Тому єдиного правила немає, але те, що треба виходити з найгіршого сценарію і саме так мислити і так готувати себе — факт", — резюмував прем'єр-міністр.

Як повідомляли Новини.LIVE, Сергій Корецький заявив, що у цьому році Україна підготувалася до зими краще, ніж це було у 2025 році. За його словами, було збудовано більше генеруючих потужностей, більше критичних об'єктів забезпечено додатковим резервним живленням.

Також ми писали, що згідно слів Корецького, Україна вже успішно випробувала перехоплювачі проти реактивних дронів росіян.