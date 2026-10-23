Прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

Уряд посилює захист державних цифрових сервісів від кібератак. Для цього органи виконавчої влади мають терміново організувати роботу команд кібербезпеки. Водночас Росія атакує цифрову інфраструктуру України, а для кібератак дедалі частіше використовує штучний інтелект.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький у п'ятницю, 23 жовтня, інформує Новини.LIVE.

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Корецький про посилення кібербезпеки державних сервісів

За словами Сергія Корецького, керівники всіх органів виконавчої влади отримали доручення терміново сформувати команди кібербезпеки, закупити програмне забезпечення та ввести його в експлуатацію.

"Росія б'є по нашій цифровій інфраструктурі так само системно, як і по енергетиці. Лише за вересень у Києві пошкоджено близько десяти дата-центрів", — зазначив очільник уряду.

Корецький також повідомив про посилення кібератак. За його словами, одними з головних цілей ворога є державні інформаційні системи та український бізнес.

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Прем’єр-міністр зазначив, що головні цифрові органи вже вміють відбивати атаки з використанням штучного інтелекту. Такої самої готовності він очікує від кожної держустанови.

"Ключові цифрові органи вже вміють відбивати атаки з використанням ШІ. Такої ж готовності очікую від кожної державної установи та інституції", — підкреслив прем’єр-міністр.

Скриншот заяви Корецького/Facebook

Новини.LIVE інформували, що наприкінці вересня 2026 року Сергій Корецький заявив, що уряд розробляє комплексні рішення для захисту цифрової та критичної інфраструктури України від російських атак. За його словами, окремі сервіси й бази даних можуть розміщувати під землею, дублювати у хмарних сховищах або переносити за кордон. Єдиного способу захисту немає, тому уряд готується до найгірших сценаріїв.

Новини.LIVE писали, що 26 вересня 2026 року внаслідок атаки російського безпілотника було пошкоджено дата-центр партнера MEGOGO, який постачає телевізійний сигнал. Через це на платформі тимчасово стали недоступними деякі телеканали.

Новини.LIVE повідомляли, що за даними ISW, з середини вересня 2026 року Росія посилила удари по українських дата-центрах і телекомунікаційній інфраструктурі. Аналітики вважають, що таким чином РФ намагається завдати шкоди українській економіці та цифровим сервісам, якими користуються громадяни й бізнес. Водночас атаки можуть спричинити тимчасові перебої з інтернетом, але повне відключення мережі в Україні малоймовірне.