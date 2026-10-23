Корецький: Уряд посилює кібербезпеку державних сервісів
Уряд посилює захист державних цифрових сервісів від кібератак. Для цього органи виконавчої влади мають терміново організувати роботу команд кібербезпеки. Водночас Росія атакує цифрову інфраструктуру України, а для кібератак дедалі частіше використовує штучний інтелект.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький у п'ятницю, 23 жовтня, інформує Новини.LIVE.
Корецький про посилення кібербезпеки державних сервісів
За словами Сергія Корецького, керівники всіх органів виконавчої влади отримали доручення терміново сформувати команди кібербезпеки, закупити програмне забезпечення та ввести його в експлуатацію.
"Росія б'є по нашій цифровій інфраструктурі так само системно, як і по енергетиці. Лише за вересень у Києві пошкоджено близько десяти дата-центрів", — зазначив очільник уряду.
Корецький також повідомив про посилення кібератак. За його словами, одними з головних цілей ворога є державні інформаційні системи та український бізнес.
Прем’єр-міністр зазначив, що головні цифрові органи вже вміють відбивати атаки з використанням штучного інтелекту. Такої самої готовності він очікує від кожної держустанови.
"Ключові цифрові органи вже вміють відбивати атаки з використанням ШІ. Такої ж готовності очікую від кожної державної установи та інституції", — підкреслив прем’єр-міністр.
Новини.LIVE інформували, що наприкінці вересня 2026 року Сергій Корецький заявив, що уряд розробляє комплексні рішення для захисту цифрової та критичної інфраструктури України від російських атак. За його словами, окремі сервіси й бази даних можуть розміщувати під землею, дублювати у хмарних сховищах або переносити за кордон. Єдиного способу захисту немає, тому уряд готується до найгірших сценаріїв.
Новини.LIVE писали, що 26 вересня 2026 року внаслідок атаки російського безпілотника було пошкоджено дата-центр партнера MEGOGO, який постачає телевізійний сигнал. Через це на платформі тимчасово стали недоступними деякі телеканали.
Новини.LIVE повідомляли, що за даними ISW, з середини вересня 2026 року Росія посилила удари по українських дата-центрах і телекомунікаційній інфраструктурі. Аналітики вважають, що таким чином РФ намагається завдати шкоди українській економіці та цифровим сервісам, якими користуються громадяни й бізнес. Водночас атаки можуть спричинити тимчасові перебої з інтернетом, але повне відключення мережі в Україні малоймовірне.