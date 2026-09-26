Удари РФ по дата-центрах України: що каже ISW

Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС Києва

Росія з середини вересня посилила удари по українських дата-центрах і телекомунікаційній інфраструктурі. В ISW вважають, що таким чином РФ намагається завдати шкоди українській економіці та цифровій інфраструктурі, якою щодня користуються громадяни й бізнес. Водночас такі атаки можуть спричиняти тимчасові перебої з інтернетом, але навряд чи призведуть до повного його відключення.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 25 вересня, інформує Новини.LIVE.

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Навіщо РФ атакує дата-центри України

В ISW зазначили, що російські далекобійні удари дедалі частіше спрямовані на українську інтернет-інфраструктуру та дата-центри із середини вересня 2026 року. 11 вересня Міністерство оборони РФ прямо заявило про удари по дата-центрах і телекомунікаційній інфраструктурі.

За даними ISW, російські війська щодня активно атакують дата-центри в Києві з 23 вересня. Кілька українських інтернет-провайдерів повідомили про пошкодження своїх дата-центрів та перебої зі зв'язком унаслідок російських ударів.

В Інституті вивчення війни вважають, що така диверсифікація російської ударної кампанії спрямована на порушення роботи української економіки та цифрової інфраструктури, від якої щодня залежать громадяни та бізнес.

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Українські посадовці та представники бізнесу, яких цитує Financial Times, припускають, що Росія може прагнути спричинити масштабніші проблеми з телекомунікаціями, які можуть вплинути на банки, онлайн-платежі, підприємства, державні послуги та військову сферу. Водночас в ISW зазначили, що російські удари по дата-центрах наразі не вплинули на роботу українських військових.

У Міноборони РФ заявляли, що удари по дата-центрах мають на меті порушити мережеве з'єднання українських військових. Однак українські державні органи не виявили ознак пошкодження систем зв'язку ЗСУ чи державних установ унаслідок цих ударів, повідомив народний депутат Олександр Федієнко, який очолює підкомітет Верховної Ради з питань кібербезпеки, урядового зв'язку та криптографічного захисту інформації.

Чи може Україна залишитися без інтернету

В ISW зазначили, що удари по дата-центрах і телекомунікаційній інфраструктурі можуть спричиняти тимчасові перебої з інтернетом, однак повне відключення мережі в Україні малоймовірне.

Представники інтернет-провайдерів пояснюють це розгалуженою мережею та великою кількістю операторів. Радник президента України з питань оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов також заявив, що повний блекаут інтернету малоймовірний, оскільки Україна має одні з найбільш розподілених каналів зв'язку.

Водночас російські удари можуть вплинути на вартість послуг для користувачів. Провайдерам доведеться витрачати кошти на відновлення пошкодженої інфраструктури, що, за оцінкою ISW, може призвести до зростання цін на інтернет.

РФ розширює перелік цілей

В ISW назвали удари по дата-центрах однією з останніх спроб Росії завдати шкоди українській економіці. Вони відбуваються на тлі аналогічних атак по портовій та залізничній інфраструктурі України.

Зокрема, російські війська останнім часом посилили удари по районах українських портів Чорного моря, намагаючись погіршити можливості України використовувати їх для експорту зерна та інших товарів. Також РФ атакує залізничну інфраструктуру, зокрема локомотиви, щоб порушити роботу української залізничної логістики.

В ISW вважають, що Кремль посилює ударну кампанію та розширює перелік цілей у пошуках альтернативних способів досягнення своїх цілей у війні. В Інституті зазначають, що російські наступальні операції у 2026 році не досягли заявлених цілей, тоді як українські сили досягли оперативних і навіть стратегічно значущих успіхів.

Удари по дата-центрах у Києві

У п'ятницю, 25 вересня 2026 року, внаслідок російської атаки було пошкоджено дата-центр Cosmonova в Києві. У компанії повідомили, що приміщення зазнало пошкоджень, але ніхто з працівників не постраждав. Завдяки географічному резервуванню всі клієнтські дані вдалося зберегти, а сервіси продовжили працювати на резервних майданчиках, хоча можливі тимчасові перебої.

Раніше внаслідок російського удару було пошкоджено дата-центр Datagroup. Дані вдалося зберегти завдяки завчасному резервуванню, а сервіси продовжили працювати з резервних майданчиків.

Після серії атак на критичну інфраструктуру Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні посилять захист дата-центрів та інфраструктури зв'язку. Рішення мають забезпечити безперебійну роботу критичної цифрової інфраструктури.

Новини.LIVE інформували, що після російських ударів по дата-центрах частина сайтів українського хостинг-провайдера Cityhost.ua стала недоступною. Компанія розширює резервну інфраструктуру за кордоном і переносить туди дані з пошкоджених серверів. CEO Cityhost.ua Олег Рівтін зазначив, що відновлення є тривалим і дорогим процесом через великі обсяги даних.

Новини.LIVE також писали, що повного зникнення зв’язку в Україні під час зимових відключень не очікується. Водночас через пошкодження мереж можливі локальні та тимчасові перебої. Експертка радить заздалегідь подбати про енергонезалежний інтернет і додаткове живлення для обладнання.