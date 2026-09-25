Флеш сказав, чи буде інтернет в Україні після атак Росії

Сергій "Флеш" Бескрестнов. Фото: Сергій Флеш/Facebook

Радник президента з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій "Флеш" заявив, що ворог завдає ударів по мережевій інфраструктурі України. Однак попри ці удари вся країна без інтернету не залишиться, але не виключено зростання вартості послуг.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пост "Флеша" у Telegram.

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Що буде з інтернетом в Україні через удари РФ

"Росіяни атакують нашу інформаційну мережеву інфраструктуру. Але Україна є країною з максимально розподіленими Інтернет каналами, тому вся країна (області, міста) не залишиться без Інтернету. Можливі локальні перебої, які провайдери, я сподіваюсь швидко усунуть", — написав радник Президента України Володимира Зеленського.

Він додав, що вартість інтернет-послуг може зрости у зв'язку з тим, щоб компенсувати витрати на ремонт пошкодженої інфраструктури.

Також "Флеш" закликав українців не піддаватися інформаційним атакам ворога та не панікувати.

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"Нас уже лякали, що не буде їжі, не буде палива, а тепер лякають зникненням інтернету", — резюмував він.

Пост "Флеша". Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що 23 вересня росіяни атакували основні дата-центри в Україні. Він сказав, що ворог намагається перервати потік інформації.

Також ми писали, що за словами власника київського інтернет-провайдера UTELS Олександра Полюдова, домашній інтернет в Україні може подорожчати у зв'язку з витратами провайдерів на підтримку безперебійної роботи мереж.