Сибіга: Росія атакувала ключові дата-центри України

Андрій Сибіга. Фото: УНІАН

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що російські окупанти атакували ключові дата-центри України. За його словами, внаслідок жорстоких ударів, що тривали всю ніч та ранок, загинули двоє людей, а ще понад 40 отримали поранення.

Про це Андрій Сибіга повідомив у соцмережі X у середу, 23 вересня, передає Новини.LIVE.

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Російські удари по Україні

Сибіга наголосив, що у той час, як Генасамблея ООН зосереджується на мирних зусиллях та дипломатії для припинення війни, Україна знову зазнає потужних російських атак.

Наслідки російського обстрілу Києва 23 вересня. Фото: ДСНС

"Росія націлилася на основні українські центри обробки даних, прагнучи перервати потік інформації. Швидкі попередження про загрози від ракет та дронів мають вирішальне значення — вони рятують життя", — зазначив Сибіга.

За його словами, йдеться про важливий об’єкт цивільної інфраструктури, від роботи якого залежить доступ людей до життєво необхідної інформації. Він наголосив, що цей об’єкт не має військового призначення та відіграє важливу роль у забезпеченні повсякденних потреб населення.

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Крім того, Росія уразила в Києві будівлю університету, коли студенти були на території кампусу.

"Оскільки Росія не досягає своїх цілей на полі бою, вона шукає нові способи дестабілізувати життя в Україні та тероризувати цивільне населення", — зауважив міністр.

Ліквідація наслідків російського обстрілу Києва 23 вересня. Фото: ДСНС

Він заявив, що єдиним способом зупинити цей терор є посилення санкційного тиску та збільшення кількості засобів протиракетної оборони. За словами Сибіги, ці атаки не повинні стати новою нормою.

Як писали Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський відреагував на масований російський обстріл Києва 23 вересня. За його словами, важливий справедливий санкційний тиск на Росію.

А у ніч проти 23 вересня Сили оборони України ліквідували 122 російські цілі із 161 запущених противником. Водночас на декількох локаціях є падіння уламків та влучання.