Нічна атака дронів 23 вересня: збито 122 ворожі цілі

Військовий ЗСУ. Фото: 58 ОМПбр

Сили оборони України станом на ранок ліквідували та придушили засобами РЕБ 122 ворожі апарати зі 161 запущеного. Росія атакувала Україну з шести різних напрямків хвилею дронів-камікадзе та імітаторів. На низці локацій зафіксували наслідки падіння уламків та прямі влучання.

Про це повідомили в пресслужбі Командування Повітряних сил ЗСУ, передає Новини.LIVE.

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Як відпрацювала ППО України 23 вересня

Українська протиповітряна оборона від ранку продовжує відбивати масштабний повітряний напад, який розпочався ще о 18:00 22 вересня. Станом на 08:00 середи, 23 вересня, військовим вдалося знешкодити 122 ворожі засоби нападу. Загалом зафіксовано пуски 161 дрона.

Захисники знищили або посадили засобами радіоелектронної боротьби 119 безпілотників типів Shahed, "Гербера" та інших модифікацій, а також ліквідували три цілі типу "Бандероль"/"Дань-Т".

Статистика збиття. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Водночас у повітряному просторі країни все ще фіксують ворожі БпЛА, тож операція з очищення неба триває, а громадян закликають перебувати у безпечних місцях.

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Наліт здійснювався з російських баз в Орлі, Курську, Міллеровому та Приморсько-Ахтарську. Окрім того, ворог задіяв тимчасово окуповані території України, спрямувавши апарати з Донецька та селища Гвардійське в АР Крим. Д

Попри це, в низці регіонів є руйнування інфраструктури. Прямі влучання дронів зафіксували на 18 окремих локаціях. Ще на вісьмох ділянках пошкодження виникли через падіння уламків збитих під час перехоплення апаратів.

Раніше Новини.LIVE інформували, що Кремль суттєво нарощує випуск далекобійних дронів через розширення заводу "Алабуга-Волокно" в Татарстані. Завдяки додатковим 500 тоннам вуглеволокна спецпризначення на рік агресор зможе виробляти ще приблизно 28 тисяч ударних безпілотників, що збільшить його загальні потужності одразу на 78%.

Щоб закрити небо перед холодами, Україна офіційно запросила в США терміновий зимовий пакет ракет для комплексів Patriot, а також ліцензійні права на їх випуск усередині країни для ліквідації гострого дефіциту. Паралельно Володимир Зеленський веде переговори з державами Близького Сходу, аби залучити наявні там запаси зенітних боєприпасів.

Разом із тим українська оборонка готує пряму відповідь російському БпЛА "Молнія". Вітчизняний дрон під назвою "Хмаринка" вже проходить фінальні етапи підготовки. Очікується, що нова безпілотна техніка надійде на лінію фронту вже за кілька тижнів.