Ночная атака дронов 23 сентября: сбито 122 вражеских цели

Военнослужащий ВСУ. Фото: 58-я ОМПбр

Силы обороны Украины к утру ликвидировали и подавили средствами РЭБ 122 вражеских аппарата из 161 запущенного. Россия атаковала Украину с шести разных направлений волной дронов-камикадзе и имитаторов. В ряде мест зафиксировали последствия падения обломков и прямые попадания.

Об этом сообщили в пресс-службе Командования Воздушных сил ВСУ, передает Новини.LIVE.

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Как отработала ПВО Украины 23 сентября

Украинская противовоздушная оборона с утра продолжает отражать масштабное воздушное нападение, которое началось еще в 18:00 22 сентября. По состоянию на 08:00 среды, 23 сентября, военным удалось обезвредить 122 вражеских средства нападения. Всего зафиксировано 161 запуск дронов.

Защитники уничтожили или сбили с помощью средств радиоэлектронной борьбы 119 беспилотников типов Shahed, "Гербера" и других модификаций, а также ликвидировали три цели типа "Бандероль"/"Дань-Т".

Статистика сбитых аппаратов. Фото: Воздушные силы ВСУ

В то же время в воздушном пространстве страны по-прежнему фиксируются вражеские БПЛА, поэтому операция по очистке неба продолжается, а граждан призывают находиться в безопасных местах.

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Налёт осуществлялся с российских баз в Орле, Курске, Миллерове и Приморско-Ахтарске. Кроме того, враг задействовал временно оккупированные территории Украины, направив аппараты из Донецка и посёлка Гвардейское в АР Крым. Д

Несмотря на это, в ряде регионов наблюдаются разрушения инфраструктуры. Прямые попадания дронов зафиксированы в 18 отдельных точках. Еще на восьми участках повреждения возникли из-за падения обломков аппаратов, сбитых во время перехвата.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Кремль существенно наращивает выпуск дальнобойных дронов за счет расширения завода "Алабуга-Волокно" в Татарстане. Благодаря дополнительным 500 тоннам углеволокна специального назначения в год агрессор сможет производить ещё примерно 28 тысяч ударных беспилотников, что увеличит его общие мощности сразу на 78%.

Чтобы закрыть небо перед наступлением холодов, Украина официально запросила у США срочный зимний пакет ракет для комплексов Patriot, а также лицензионные права на их производство внутри страны для устранения острого дефицита. Параллельно Владимир Зеленский ведет переговоры со странами Ближнего Востока, чтобы привлечь имеющиеся там запасы зенитных боеприпасов.

Вместе с тем украинская оборонная промышленность готовит прямой ответ российскому БпЛА "Молния". Отечественный дрон под названием "Хмаринка" уже проходит заключительные этапы подготовки. Ожидается, что новая беспилотная техника поступит на линию фронта уже через несколько недель.