Україна створює аналог Молнії: дрон Хмаринка буде за кілька тижнів

Український військовий з безпілотником. Ілюстративне фото: Сили безпілотних систем ЗСУ/Facebook

В Україні завершують створення нового безпілотника "Хмаринка". Дрон є аналогом російської "Молнії", яка завдає значної шкоди на полі бою. Постачати нові безпілотники на фронт планують уже за кілька тижнів.

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомив комерційний директор компанії "Генерал Черешня" Євгеній Пилипенко.

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Україна створює аналог російської "Молнії"

За словами Євгенія Пилипенка, українські інженери перебувають на фінальному етапі створення безпілотника "Хмаринка". Він зазначив, що новий дрон є аналогом російської "Молнії".

Представник компанії також повідомив, що наразі "Хмаринка" проходить кодифікацію. Після завершення необхідних процедур компанія планує перейти до постачання безпілотників на фронт.

Розповідаючи про терміни появи нового дрона у військових, Пилипенко зазначив, що компанія розраховує бути готовою до його постачання вже за кілька тижнів.

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"Ми також знаходимося на фінальному етапі й вже зараз проходимо кодифікацію. Тобто через декілька тижнів будемо готові постачати їх на фронт", — повідомив комерційний директор компанії "Генерал Черешня".

Для чого створюють "Хмаринку"

Новий український безпілотник покликаний забезпечити технологічний паритет у небі. За словами Пилипенка, його використання дозволить завдавати симетричних уражень по позиціях російських окупантів.

Наразі проєкт проходить останні бюрократичні процедури та державні погодження, необхідні перед запуском.

Новини.LIVE інформували, що Росія за останній тиждень випустила по Україні понад 2000 ударних дронів, 1700 керованих авіабомб та 19 ракет різних типів. Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів посилити тиск на РФ і запровадити додаткові санкції. Масовані атаки протягом тижня зачепили цивільну та критичну інфраструктуру в низці регіонів України.

Новини.LIVE також писали, що 19 вересня 2026 року СБУ вдруге за день успішно застосувала новий український дрон-перехоплювач. Бійці військової контррозвідки уразили ним російський реактивний безпілотник "Герань-5". Україна також працює над масштабуванням виробництва таких засобів для протидії реактивним ударним дронам.