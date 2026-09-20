Украина создает аналог Молнии: дрон Хмаринка появится через несколько недель

Украинский военный с беспилотником. Иллюстративное фото: Силы беспилотных систем ВСУ/Facebook

В Украине завершают разработку нового беспилотника "Хмаринка". Этот дрон является аналогом российской "Молнии", которая наносит значительный ущерб на поле боя. Поставлять новые беспилотники на фронт планируют уже через несколько недель.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил коммерческий директор компании "Генерал Черешня" Евгений Пилипенко.

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Украина создает аналог российской "Молнии"

По словам Евгения Пилипенко, украинские инженеры находятся на заключительном этапе создания беспилотника "Хмаринка". Он отметил, что новый дрон является аналогом российской "Молнии".

Представитель компании также сообщил, что в настоящее время "Хмаринка" проходит сертификацию. После завершения необходимых процедур компания планирует приступить к поставкам беспилотников на фронт.

Рассказывая о сроках появления нового дрона у военных, Пилипенко отметил, что компания рассчитывает быть готовой к его поставкам уже через несколько недель.

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"Мы также находимся на финальном этапе и уже сейчас проходим кодификацию. То есть через несколько недель будем готовы поставлять их на фронт", — сообщил коммерческий директор компании "Генерал Черешня".

Для чего создают "Хмаринку"

Новый украинский беспилотник призван обеспечить технологический паритет в небе. По словам Пилипенко, его использование позволит наносить симметричные удары по позициям российских оккупантов.

Сейчас проект проходит последние бюрократические процедуры и государственные согласования, необходимые перед запуском.

Новини.LIVE сообщали, что Россия за последнюю неделю выпустила по Украине более 2000 ударных дронов, 1700 управляемых авиабомб и 19 ракет различных типов. Владимир Зеленский призвал международных партнеров усилить давление на РФ и ввести дополнительные санкции. Массированные атаки в течение недели затронули гражданскую и критическую инфраструктуру в ряде регионов Украины.

Новини.LIVE также сообщали, что 19 сентября 2026 года СБУ во второй раз за день успешно применила новый украинский дрон-перехватчик. Бойцы военной контрразведки поразили им российский реактивный беспилотник "Герань-5". Украина также работает над расширением производства таких средств для противодействия реактивным ударным дронам.