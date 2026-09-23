Сибига: Россия атаковала ключевые дата-центры Украины

Андрей Сибига. Фото: УНИАН

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что российские оккупанты атаковали ключевые дата-центры Украины. По его словам, в результате жестоких ударов, продолжавшихся всю ночь и утро, погибли два человека, а еще более 40 получили ранения.

Об этом Андрей Сибига сообщил в социальной сети X в среду, 23 сентября, передает Новини.LIVE.

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Российские удары по Украине

Сибига подчеркнул, что в то время, как Генассамблея ООН сосредоточивается на мирных усилиях и дипломатии для прекращения войны, Украина вновь подвергается мощным российским атакам.

Последствия российского обстрела Киева 23 сентября. Фото: ГСЧС

"Россия нацелилась на основные украинские центры обработки данных, стремясь прервать поток информации. Оперативные предупреждения об угрозах со стороны ракет и дронов имеют решающее значение — они спасают жизни", — отметил Сибига.

По его словам, речь идет о важном объекте гражданской инфраструктуры, от работы которого зависит доступ людей к жизненно необходимой информации. Он подчеркнул, что этот объект не имеет военного назначения и играет важную роль в обеспечении повседневных потребностей населения.

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Кроме того, Россия нанесла удар по зданию университета в Киеве, когда студенты находились на территории кампуса.

"Поскольку Россия не достигает своих целей на поле боя, она ищет новые способы дестабилизировать жизнь в Украине и терроризировать гражданское население", — отметил министр.

Ликвидация последствий российского обстрела Киева 23 сентября. Фото: ГСЧС

Он заявил, что единственным способом остановить этот террор является усиление санкционного давления и увеличение количества средств противоракетной обороны. По словам Сибиги, эти атаки не должны стать новой нормой.

Как писали Новини.LIVE, Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный российский обстрел Киева 23 сентября. По его словам, важно оказывать справедливое санкционное давление на Россию.

А в ночь на 23 сентября Силы обороны Украины ликвидировали 122 российские цели из 161, запущенных противником. В то же время в нескольких местах зафиксированы падения обломков и попадания.