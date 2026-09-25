Флеш рассказал, будет ли в Украине интернет после атак России

Сергей «Флеш» Бескрестнов. Фото: Сергей Флеш/Facebook

Советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" заявил, что враг наносит удары по сетевой инфраструктуре Украины. Однако, несмотря на эти удары, вся страна без интернета не останется, но не исключено повышение стоимости услуг.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост "Флеша" в Telegram.

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Что будет с интернетом в Украине из-за ударов РФ

"Россияне атакуют нашу информационную сетевую инфраструктуру. Но Украина — страна с максимально распределенными интернет-каналами, поэтому вся страна (области, города) не останется без интернета. Возможны локальные перебои, которые, надеюсь, провайдеры быстро устранят", — написал советник президента Украины Владимира Зеленского.

Он добавил, что стоимость интернет-услуг может вырасти в связи с необходимостью компенсировать расходы на ремонт поврежденной инфраструктуры.

Также "Флеш" призвал украинцев не поддаваться информационным атакам врага и не поддаваться панике.

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"Нас уже пугали, что не будет еды, не будет топлива, а теперь пугают исчезновением интернета", — резюмировал он.

Пост "Флеша". Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что 23 сентября россияне атаковали основные дата-центры в Украине. Он сказал, что враг пытается прервать поток информации.

Также мы писали, что, по словам владельца киевского интернет-провайдера UTELS Александра Полюдова, домашний интернет в Украине может подорожать в связи с расходами провайдеров на поддержание бесперебойной работы сетей.