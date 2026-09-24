Російські удари по дата-центрах: частина сайтів не працює

Жінка працює за компʼютером. Фото: Pexels

CEO хостинг-провайдера Cityhost.ua Олег Рівтін прокоментував російські удари по дата-центрах в Україні. За його словами, частина сайтів не працює. Наразі хостинг-компанії розширюють резервну інфраструктуру за кордоном.

Про це Олег Рівтін ексклюзивно повідомив в ефірі День.LIVE.

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Удари Росії до дата-центрах

Атака на дата-центри уже позначилася на роботі частини клієнтських ресурсів українського хостинг-провайдера Cityhost.ua. Окремі сайти та інші онлайн-проєкти залишаються недоступними.

Компанія посилює резервні потужності за межами України та поступово переносить туди інформацію з серверів, які зазнали пошкоджень.

"Щодо вартості, взагалом вартість зростає постійно, і це повʼязано, перш за все, з вартістю надання послуг. Наприклад, електроенергія зростає від місяця до місяця на 30-40%. Ми говоримо про порівняння вересня, наприклад, до минулого місяця", — зазначив Рівтін.

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Наразі він не прогнозує підвищення вартості, яке буде повʼязане із знищенням інфраструктури. Водночас ціни будуть зростати, бо вартість надання цих послуг зростає.

"Щодо відновлення сервісів за кордоном, це дороговартісна історія, бо потрібно купити обладнання фізично, на заміну тому, яке постраждало в Україні, треба закупити його за кордоном і далі переносити файли ці за кордоном. Це тривала процедура, оскільки канали інтернет не такі широкі, а це великі об'єми даних, і просто взяти їх умовно, як фотокартку скинути через месенджер — це неможливо", — наголосив CEO хостинг-провайдера Cityhost.ua.

За його словами, йдеться про великий обʼєм даних, який наразі заливається в дата-центрі за кордоном. Конкретики стосовно термінів відновлення поки немає.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на главу МЗС Андрія Сибігу, 23 вересня російські окупанти атакували основні дата-центри в Україні. За його словами, противник намагається перервати потік інформації.

А власник київського інтернет-провайдера UTELS Олександр Полюдов розповідав, що домашній інтернет в Україні може подорожчати через зростання витрат провайдерів на підтримку безперебійної роботи мереж. Додаткові кошти потрібні не лише для підключення абонентів, а й для резервного електроживлення та створення альтернативних каналів зв’язку.