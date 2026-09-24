Российские удары по дата-центрам: часть сайтов не работает

Женщина работает за компьютером. Фото: Pexels

Генеральный директор хостинг-провайдера Cityhost.ua Олег Ривтин прокомментировал российские удары по дата-центрам в Украине. По его словам, часть сайтов не работает. В настоящее время хостинг-компании расширяют резервную инфраструктуру за рубежом.

Об этом Олег Ривтин эксклюзивно сообщил в эфире День.LIVE.

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Удары России по дата-центрам

Атака на дата-центры уже сказалась на работе части клиентских ресурсов украинского хостинг-провайдера Cityhost.ua. Отдельные сайты и другие онлайн-проекты остаются недоступными.

Компания усиливает резервные мощности за пределами Украины и постепенно переносит туда информацию с поврежденных серверов.

"Что касается стоимости, то в целом она постоянно растёт, и это связано, прежде всего, со стоимостью предоставления услуг. Например, стоимость электроэнергии растет из месяца в месяц на 30–40%. Мы говорим о сравнении сентября, например, с прошлым месяцем", — отметил Ривтин.

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Пока он не прогнозирует повышения стоимости, которое будет связано с разрушением инфраструктуры. В то же время цены будут расти, поскольку стоимость предоставления этих услуг увеличивается.

"Что касается восстановления сервисов за рубежом, это дорогостоящий процесс, поскольку необходимо физически приобрести оборудование взамен того, которое пострадало в Украине: его нужно закупить за границей, а затем переносить файлы из-за рубежа. Это длительная процедура, поскольку интернет-каналы не такие широкие, а объемы данных большие, и просто переслать их, условно говоря, как фотографию через мессенджер, — невозможно", — подчеркнул генеральный директор хостинг-провайдера Cityhost.ua.

По его словам, речь идет о большом объеме данных, который в настоящее время загружается в дата-центр за рубежом. Конкретных сроков восстановления пока нет.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на главу МИД Андрея Сибигу, 23 сентября российские оккупанты атаковали основные дата-центры в Украине. По его словам, противник пытается прервать поток информации.

А владелец киевского интернет-провайдера UTELS Александр Полюдов рассказывал, что домашний интернет в Украине может подорожать из-за роста расходов провайдеров на поддержание бесперебойной работы сетей. Дополнительные средства нужны не только для подключения абонентов, но и для резервного электропитания и создания альтернативных каналов связи.