Чи залишиться Україна без звʼязку, коли зникне світло: прогноз експерта

Чоловік розмовляє по телефону. Фото: Unsplash

Україна активно готується до зимового сезону. Якщо до повномасштабного вторгнення громадян хвилював теплий гардероб, зимова гума на машину, то тепер потреби інакші — резервні джерела живлення, енергонезалежний інтернет та додаткові види звʼязку. Чи є потреба хвилюватися, що ви залишитесь "відірваними" від мережі під час зимових відключень — читайте у матеріалі.

Журналістка Новини.LIVE Анна Сірик поспілкувалась з головою Ради Телекомпалати України Тетяною Поповою на конференції Telecom Ukraine 2026.

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Чи залишиться Україна без звʼязку, коли зникне світло?

Очільниця Ради Телекомпалати України Тетяна Попова переконана, що хвилюватися щодо повного "падіння" звʼязку не варто. Однак, очікувати, що провайдери все зроблять за користувача — теж не найкраща стратегія. На її думку, потрібно самостійно подбати про власний комфорт завчасно до початку складного сезону.

"Я вважаю, що загалом без зв'язку українці не залишаться. Можливо у нас будуть аварії катастрофічні, з точку зору руйнуваня мереж. На певний час звʼязку може не бути, але це буде дуже точково. Дивіться, у нас в кожного мінімум два види звʼязку — мобільний, в якому також є інтернет і фіксований швидкий. Якщо хочете себе ще більше забезпечити, дізнайтесь, хто з провайдерів у вашому місті доставляє по GPON (ред. — популярна технологія енергонезалежного інтернету). Підключіться. Забезпечте приладам додаткове енергоживлення", — прогнозує Тетяна Попова.

Як писали Новини.LIVE, українці вже почали закуповувати необхідні товари до зими. Про це свідчить активізація запитів на генератори, повербанки, "буржуйки" і не тільки.

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Також Новини.LIVE ділились енергопрогнозом на зиму. Пересічні споживачі відчують відключення в середньому протягом 2-3 годин. Одночасно можуть задіяти від двох до чотирьох черг відключень.