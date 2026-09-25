Останется ли Украина без связи, когда отключат свет: прогноз эксперта

Мужчина разговаривает по телефону. Фото: Unsplash

Украина активно готовится к зимнему сезону. Если до полномасштабного вторжения граждан беспокоили теплый гардероб и зимние шины на машину, то теперь потребности другие — резервные источники питания, энергонезависимый интернет и дополнительные виды связи. Стоит ли беспокоиться, что вы останетесь "отрезанными" от сети во время зимних отключений — читайте в материале.

Журналистка Новини.LIVE Анна Сирик пообщалась с председателем Совета Телекомпалаты Украины Татьяной Поповой на конференции Telecom Ukraine 2026.

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Останется ли Украина без связи, когда исчезнет свет?

Глава Совета Телекомпалаты Украины Татьяна Попова убеждена, что беспокоиться о полном "сбое" связи не стоит:

"Я считаю, что в целом без связи украинцы не останутся. Возможно, у нас будут катастрофические аварии с точки зрения разрушения сетей. На некоторое время связи может не быть, но это будет очень точечно".

Однако ожидать, что провайдеры всё сделают за пользователя — тоже не лучшая стратегия. По её мнению, нужно самостоятельно позаботиться о собственном комфорте заранее, до начала сложного сезона.

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"Послушайте, у нас у каждого как минимум два вида связи — мобильная, в которой также есть интернет, и фиксированная высокоскоростная. Если хотите обеспечить себя ещё лучше, узнайте, кто из провайдеров в вашем городе предоставляет услуги по технологии GPON (ред. — популярная технология энергонезависимого интернета). Подключитесь. Также обеспечьте устройствам дополнительное энергоснабжение", — прогнозирует Татьяна Попова.

Как писали Новини.LIVE, украинцы уже начали закупать необходимые товары к зиме. Об этом свидетельствует рост запросов на генераторы, powerbank, "буржуйки" и не только.

Также Новини.LIVE делились энергетическим прогнозом на зиму. Обычные потребители будут испытывать отключения в среднем в течение 2–3 часов. Одновременно могут задействоваться от двух до четырёх очередей отключений.