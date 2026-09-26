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Главная Новости дня РФ бьет по дата-центрам Украины: в ISW объяснили причину

РФ бьет по дата-центрам Украины: в ISW объяснили причину

Ua ru
26 сентября 2026 10:27
Удары РФ по дата-центрам Украины: что сообщает ISW
Спасатели устраняют последствия российского обстрела. Иллюстративное фото: ГСЧС Киева

С середины сентября Россия усилила удары по украинским дата-центрам и телекоммуникационной инфраструктуре. В ISW считают, что таким образом РФ пытается нанести ущерб украинской экономике и цифровой инфраструктуре, которой ежедневно пользуются граждане и бизнес. В то же время такие атаки могут вызывать временные перебои с интернетом, но вряд ли приведут к его полному отключению.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 25 сентября, сообщает Новини.LIVE.

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Зачем РФ атакует дата-центры Украины

В ISW отметили, что с середины сентября 2026 года российские удары на большие расстояния все чаще направлены на украинскую интернет-инфраструктуру и дата-центры. 11 сентября Министерство обороны РФ прямо заявило об ударах по дата-центрам и телекоммуникационной инфраструктуре.

По данным ISW, российские войска ежедневно активно атакуют дата-центры в Киеве с 23 сентября. Несколько украинских интернет-провайдеров сообщили о повреждениях своих дата-центров и перебоях со связью в результате российских ударов.

В Институте изучения войны считают, что такая диверсификация российской ударной кампании направлена на нарушение работы украинской экономики и цифровой инфраструктуры, от которой ежедневно зависят граждане и бизнес.

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Украинские чиновники и представители бизнеса, которых цитирует Financial Times, предполагают, что Россия может стремиться вызвать более масштабные проблемы с телекоммуникациями, которые могут повлиять на банки, онлайн-платежи, предприятия, государственные услуги и военную сферу. В то же время в ISW отметили, что российские удары по дата-центрам пока не повлияли на работу украинских военных.

В Минобороны РФ заявляли, что удары по дата-центрам направлены на нарушение сетевого соединения украинских военных. Однако украинские государственные органы не обнаружили признаков повреждения систем связи ВСУ или государственных учреждений в результате этих ударов, сообщил народный депутат Александр Федиенко, возглавляющий подкомитет Верховной Рады по вопросам кибербезопасности, правительственной связи и криптографической защиты информации.

Может ли Украина остаться без интернета

В ISW отметили, что удары по дата-центрам и телекоммуникационной инфраструктуре могут вызывать временные перебои с интернетом, однако полное отключение сети в Украине маловероятно.

Представители интернет-провайдеров объясняют это разветвленной сетью и большим количеством операторов. Советник президента Украины по вопросам оборонных технологий Сергей "Флеш" Бескрестнов также заявил, что полный блэкаут интернета маловероятен, поскольку Украина обладает одними из самых распределенных каналов связи.

В то же время российские удары могут повлиять на стоимость услуг для пользователей. Провайдерам придется тратить средства на восстановление поврежденной инфраструктуры, что, по оценке ISW, может привести к росту цен на интернет.

РФ расширяет перечень целей

В ISW назвали удары по дата-центрам одной из последних попыток России нанести ущерб украинской экономике. Они происходят на фоне аналогичных атак на портовую и железнодорожную инфраструктуру Украины.

В частности, российские войска в последнее время усилили удары по районам украинских портов Черного моря, пытаясь ограничить возможности Украины использовать их для экспорта зерна и других товаров. Также РФ атакует железнодорожную инфраструктуру, в частности локомотивы, чтобы нарушить работу украинской железнодорожной логистики.

В ISW считают, что Кремль усиливает ударную кампанию и расширяет перечень целей в поисках альтернативных способов достижения своих целей в войне. В Институте отмечают, что российские наступательные операции в 2026 году не достигли заявленных целей, тогда как украинские силы добились оперативных и даже стратегически значимых успехов.

Удары по дата-центрам в Киеве

В пятницу, 25 сентября 2026 года, в результате российской атаки был повреждён дата-центр Cosmonova в Киеве. В компании сообщили, что помещение получило повреждения, но никто из сотрудников не пострадал. Благодаря географическому резервированию все клиентские данные удалось сохранить, а сервисы продолжили работать на резервных площадках, хотя возможны временные перебои.

Ранее в результате российского удара был поврежден дата-центр Datagroup. Данные удалось сохранить благодаря заблаговременному резервированию, а сервисы продолжили работу с резервных площадок.

После серии атак на критическую инфраструктуру президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине усилят защиту дата-центров и инфраструктуры связи. Эти меры должны обеспечить бесперебойную работу критической цифровой инфраструктуры.

Новини.LIVE сообщали, что после российских ударов по дата-центрам часть сайтов украинского хостинг-провайдера Cityhost.ua стала недоступной. Компания расширяет резервную инфраструктуру за рубежом и переносит туда данные с поврежденных серверов. Генеральный директор Cityhost.ua Олег Ривтин отметил, что восстановление является длительным и дорогостоящим процессом из-за больших объемов данных.

Новини.LIVE также писали, что полного исчезновения связи в Украине во время зимних отключений не ожидается. В то же время из-за повреждений сетей возможны локальные и временные перебои. Эксперт советует заранее позаботиться об энергонезависимом интернете и дополнительном питании для оборудования.

интернет обстрелы ISW война в Украине Россия атака дата-центр
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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