Банк крові. Фото ілюстративне: dyvys.info

Французька національна служба крові (Établissement Français du Sang, EFS) повідомила про кібератаку, яка в ніч із 1 на 2 листопада зачепила три її регіональні об'єкти. Через втручання в системи контролю холодильного обладнання виник ризик для запасів донорської плазми, інших компонентів крові та біологічних зразків, які зберігалися там для подальшого використання.

Про це повідомляє CNBC, передає Новини.LIVE.

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Як хакери атакували банки крові у Франції

У EFS уточнили, що служба не була безпосередньою ціллю атаки. Хакери отримали доступ до систем зовнішнього підрядника, який обслуговував холодильне обладнання. Через них зловмисники змогли змінити налаштування температури та розморожування камер.

У цих холодильниках зберігали компоненти крові перед відправленням до лікарень, а також зразки для біобанків EFS. Зокрема, заморожена плазма, яку використовують для переливання та виробництва лікарських засобів.

Чи вдалося врятувати запаси плазми

Системи моніторингу та сигналізації швидко виявили зміни. Працівники перемістили запаси до холодильників, не підключених до уражених систем. Частину обладнання також відключили.

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В EFS заявили: "Наслідків для здоров'я не виявили, жодного продукту крові не втратили".

Збір і розподіл донорської крові не припинялися. Запаси вдалося зберегти завдяки швидкому реагуванню працівників та системам контролю температури.

Хто розслідує кібератаку

Обставини інциденту з'ясовують Французьке національне агентство з кібербезпеки (ANSSI) та Міністерство охорони здоров'я. EFS також посилила контроль за роботою свого обладнання.

4 листопада французьке Міністерство охорони здоров'я повідомило, що ситуація перебуває під контролем. Віддалений доступ до уражених холодильників відключили.

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