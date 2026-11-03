Фахівець з кібербезпеки. Фото ілюстративне: hub.kyivstar.ua

Національний центр кібербезпеки Великої Британії (NCSC), який входить до складу розвідувальної служби GCHQ, назвав Китай найскладнішим і найтривалішим кібервикликом для країни, а Росію — найзухвалішою кіберзагрозою. Також фахівці пояснили, як штучний інтелект посилює можливості хакерів і створює додаткові ризики для критичної інфраструктури.

Про це зазначено у щорічному звіті Національного центру кібербезпеки Великої Британії — підрозділу розвідувальної служби GCHQ, передає Новини.LIVE.

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Китай використовує кібероперації для збору даних

За оцінкою NCSC, Китай використовує свої кіберможливості для отримання великих обсягів інформації з Великої Британії та інших країн. Ці дані допомагають країні навчати моделі штучного інтелекту та розвивати власні технології.

У грудні 2025 року британський уряд запровадив санкції проти двох китайських технологічних компаній через шкідливу кібердіяльність проти Великої Британії та її союзників. Одна з них, i-Soon, атакувала понад 80 державних і приватних IT-систем у різних країнах.

Атаку на енергомережу Польщі приписали ФСБ Росії

У звіті також згадується діяльність кібергрупи Центру 16 Федеральної служби безпеки Росії. У липні 2026 року NCSC разом із 18 міжнародними партнерами з 12 країн попередив про її атаки на мережі критичної інфраструктури. Хакери використовували вразливості маршрутизаторів, щоб отримати доступ до таких систем.

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Крім того, Велика Британія та країни ЄС офіційно приписали цій групі атаку на енергомережу Польщі у грудні 2025 року. Якби вона була успішною, без електроенергії могли залишитися 500 тисяч людей.

Як штучний інтелект посилює кібератаки

За оцінкою NCSC, штучний інтелект уже допомагає хакерам швидше збирати інформацію про цілі, готувати шахрайські повідомлення, знаходити вразливості у програмному забезпеченні та створювати код для їх використання.

При цьому головна загроза полягає не у появі нових способів атак, а в тому, що вже відомі методи можна застосовувати швидше й у значно більших масштабах. Люди, які керують такими операціями, поки залишаються важливою частиною процесу.

Окремо у звіті зазначено, що Китай має намір і найкращі можливості використовувати ШІ для кібероперацій проти критичної інфраструктури та інших стратегічних об'єктів.

Автори також розглянули песимістичний сценарій на 2028 рік. За ним потужні ШІ-інструменти можуть стати доступними не лише державним хакерським групам, а й недосвідченим зловмисникам. Це може призвести до значного збільшення кількості та складності кібератак у світі.

Скільки кібератак зафіксували у Великій Британії

За звітний період команда реагування NCSC отримала 1831 повідомлення про кібератаки на британські організації з різних сфер. Після перевірки 337 інцидентів потребували підтримки фахівців центру. Із них 80 визнали значущими для національної безпеки.

"Кіберстійкість Великої Британії ще не досягла належного рівня. Кіберзагроза зростала швидше, ніж наші можливості захисту, через що надто багато організацій залишаються вразливими до атак, яким можна було — і потрібно було — запобігти", — заявив Річард Горн.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив про хакерську атаку Росії на застосунок "Повітряна тривога" в ніч проти 2 листопада. За його словами, інцидент не вплинув на роботу українських військових.

Також Новини.LIVE писали, що уряд України доручив органам виконавчої влади терміново організувати роботу команд кібербезпеки для посилення захисту державних цифрових сервісів.