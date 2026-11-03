Специалист по кибербезопасности. Фото иллюстративное: hub.kyivstar.ua

Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC), входящий в состав разведывательной службы GCHQ, назвал Китай самым сложным и продолжительным кибервызовом для страны, а Россию — самой дерзкой киберугрозой. Также специалисты объяснили, как искусственный интеллект усиливает возможности хакеров и создает дополнительные риски для критической инфраструктуры.

Об этом говорится в ежегодном отчете Национального центра кибербезопасности Великобритании — подразделения разведывательной службы GCHQ, передает Новини.LIVE.

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Китай использует кибероперации для сбора данных

По оценке NCSC, Китай использует свои кибервозможности для получения больших объемов информации из Великобритании и других стран. Эти данные помогают стране обучать модели искусственного интеллекта и развивать собственные технологии.

В декабре 2025 года британское правительство ввело санкции против двух китайских технологических компаний из-за вредоносной кибердеятельности против Великобритании и её союзников. Одна из них, i-Soon, атаковала более 80 государственных и частных ИТ-систем в разных странах.

Атаку на энергосеть Польши приписали ФСБ России

В отчете также упоминается деятельность кибергруппы Центра 16 Федеральной службы безопасности России. В июле 2026 года NCSC совместно с 18 международными партнерами из 12 стран предупредил о её атаках на сети критической инфраструктуры. Хакеры использовали уязвимости маршрутизаторов, чтобы получить доступ к таким системам.

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Кроме того, Великобритания и страны ЕС официально приписали этой группе атаку на энергосеть Польши в декабре 2025 года. Если бы она увенчалась успехом, без электроэнергии могли бы остаться 500 тысяч человек.

Как искусственный интеллект усиливает кибератаки

По оценке NCSC, искусственный интеллект уже помогает хакерам быстрее собирать информацию о целях, готовить мошеннические сообщения, находить уязвимости в программном обеспечении и создавать код для их использования.

При этом главная угроза заключается не в появлении новых способов атак, а в том, что уже известные методы можно применять быстрее и в значительно больших масштабах. Люди, руководящие такими операциями, пока остаются важной частью процесса.

Отдельно в отчете отмечается, что Китай имеет намерение и наилучшие возможности использовать ИИ для киберопераций против критической инфраструктуры и других стратегических объектов.

Авторы также рассмотрели пессимистический сценарий на 2028 год. Согласно ему, мощные ИИ-инструменты могут стать доступными не только государственным хакерским группам, но и неопытным злоумышленникам. Это может привести к значительному увеличению количества и сложности кибератак в мире.

Сколько кибератак зафиксировано в Великобритании

За отчетный период команда реагирования NCSC получила 1831 сообщение о кибератаках на британские организации из различных сфер. После проверки 337 инцидентов потребовали поддержки специалистов центра. Из них 80 были признаны значимыми для национальной безопасности.

"Киберустойчивость Великобритании еще не достигла должного уровня. Киберугроза росла быстрее, чем наши возможности защиты, из-за чего слишком много организаций остаются уязвимыми для атак, которым можно было — и нужно было — предотвратить", — заявил Ричард Хорн.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил о хакерской атаке России на приложение "Воздушная тревога" в ночь на 2 ноября. По его словам, инцидент не повлиял на работу украинских военных.

Также Новини.LIVE писали, что правительство Украины поручило органам исполнительной власти срочно организовать работу команд по кибербезопасности для усиления защиты государственных цифровых сервисов.