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Главная Новости дня Хакеры разогрели холодильники с плазмой во французских банках крови

Хакеры разогрели холодильники с плазмой во французских банках крови

Ua ru
5 ноября 2026 08:20
Кибератака во Франции привела к перегреву холодильников с плазмой крови dyvys.info
Банк крови. Иллюстративное фото: dyvys.info

Французская национальная служба крови (Établissement Français du Sang, EFS) сообщила о кибератаке, которая в ночь с 1 на 2 ноября затронула три её региональных объекта. Из-за взлома систем управления холодильным оборудованием возник риск для запасов донорской плазмы, других компонентов крови и биологических образцов, которые хранились там для дальнейшего использования.

Об этом сообщает CNBC, передает Новини.LIVE.

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Как хакеры атаковали банки крови во Франции

В EFS уточнили, что служба не была непосредственной целью атаки. Хакеры получили доступ к системам внешнего подрядчика, обслуживавшего холодильное оборудование. Через них злоумышленники смогли изменить настройки температуры и размораживания камер.

В этих холодильниках хранились компоненты крови перед отправкой в больницы, а также образцы для биобанков EFS. В частности, замороженная плазма, которую используют для переливания и производства лекарственных средств.

Удалось ли спасти запасы плазмы

Системы мониторинга и сигнализации быстро обнаружили изменения. Сотрудники переместили запасы в холодильники, не подключенные к зараженным системам. Часть оборудования также отключили.

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В EFS заявили: "Последствий для здоровья не выявлено, ни одного продукта крови не потеряно".

Сбор и распределение донорской крови не прекращались. Запасы удалось сохранить благодаря быстрой реакции сотрудников и системам контроля температуры.

Кто расследует кибератаку

Обстоятельства инцидента выясняют Французское национальное агентство по кибербезопасности (ANSSI) и Министерство здравоохранения. EFS также усилила контроль за работой своего оборудования.

4 ноября французское Министерство здравоохранения сообщило, что ситуация находится под контролем. Удаленный доступ к зараженным холодильникам отключили.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что подписчики рассылки украинского англоязычного издания Kyiv Independent получили письмо на русском языке с ложным утверждением, будто Владимир Зеленский объединился с Владимиром Путиным и запустил ядерную боеголовку по Киеву.

Также Новини.LIVE писали, что Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) назвал Китай самым сложным и длительным вызовом для страны в сфере кибербезопасности, а Россию — самой дерзкой киберугрозой. Эксперты также обратили внимание на то, как искусственный интеллект расширяет возможности хакеров и создает дополнительные риски для критической инфраструктуры.

Франция кибератака хакеры холодильник донор крови кровь
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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