Украина заняла шестое место в мире по количеству утечек данных

Хакеры взламывают данные. Фото: Pexels

Хакеры массово охотятся за данными украинцев. Согласно исследованию аналитиков, за три месяца было скомпрометировано 2,6 млн учетных записей. Такой скачок вывел Украину на шестое место в мире по количеству утечек. В целом по миру количество похищенных аккаунтов выросло более чем на 13%, превысив 121 миллион.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Techradar.

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Всплеск киберугроз в Украине и охота на мессенджеры

С января по сентябрь 2026 года правительственная группа реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия CERT-UA обработала около 200 инцидентов, мишенью которых были именно обычные граждане.

Аналитики подчеркнули, что это серьезное и значительное ухудшение ситуации, ведь за аналогичный период прошлого года таких случаев зафиксировали лишь 80. Главным оружием злоумышленников стал фишинг. Именно таким образом хакеры пытались массово похищать учетные данные украинцев из популярных мессенджеров Signal и Telegram.

Внутренняя статистика полностью подтверждается глобальными исследованиями. Как отмечает издание TechRadar со ссылкой на аналитику компании Surfshark, в течение третьего квартала 2026 года в Украине были скомпрометированы 2,6 миллиона аккаунтов. Из-за этой утечки страна совершила резкий скачок в мировом антирейтинге, переместившись с 47-й сразу на шестую позицию.

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Такая уязвимость стала логическим продолжением тенденций начала года, которые ранее были зафиксированы в отчете Microsoft Digital Defense Report 2026. По их данным, в первом полугодии Украина была самой атакуемой страной в Европе и заняла третье место по количеству кибератак во всем мире.

Однако худшую динамику продемонстрировала Великобритания. Количество похищенных учетных записей там подскочило на 121,6%, достигнув отметки в 5,8 миллиона. Благодаря этому росту британцы опередили Францию, где ситуация, напротив, кардинально улучшилась: количество взломов французских аккаунтов сократилось с 19,7 миллиона до 2,4 миллиона. В целом по миру хакеры скомпрометировали 121,8 миллиона учетных записей.

Абсолютным лидером по количеству похищенных данных остаются Соединенные Штаты Америки. На эту страну приходится 31% всех мировых утечек, что составляет 38,1 миллиона учетных записей. Второе место занимает Бразилия с показателем в 7 миллионов. Далее в первой пятерке расположились Великобритания, Индия с 5,5 миллиона взломов и Австралия, где были скомпрометированы 3,1 миллиона записей.

Как защитить свои персональные данные от хакеров

Эксперты Surfshark отмечают, что полученная хакерами информация не обязательно используется сразу. Часто похищенные базы данных долгое время остаются скрытыми, ожидая подходящего момента для использования.

Чтобы не стать жертвой злоумышленников,аналитики рекомендуют минимизировать распространение личных данных в сети и создавать отдельные электронные адреса для разных онлайн-сервисов. Самым эффективным инструментом защиты специалисты называют менеджеры паролей.

Именно они помогают генерировать уникальные комбинации для каждого сайта, спасая пользователя от цепной реакции, когда из-за одного украденного пароля хакеры получают доступ ко всей цифровой жизни человека.

Новини.LIVE сообщали, что хакеры активизировались по всему миру и стали причиной нескольких масштабных инцидентов.

Во Франции Национальная служба крови подверглась кибератаке на три региональных филиала. Хакеры взломали системы управления холодильным оборудованием, что грозило порчей запасов донорской плазмы, компонентов крови и биоматериалов.

Читателям англоязычного издания Kyiv Independent массово разослали фейковое письмо на русском языке о якобы ядерном ударе по столице и «сговоре» Владимира Зеленского с Путиным. Главный редактор Ольга Руденко сообщила, что рассылку осуществили злоумышленники после взлома внутренних систем редакции.

Вечером 1 ноября через приложение "Воздушная тревога" украинцам начали приходить ложные уведомления о радиационной угрозе и ядерном ударе. Власти опровергли эти данные, заверив, что реальной опасности нет, а уличные сирены тревоги не включались.

Крупнейшая криптобиржа Binance могла стать жертвой рекордного взлома. Специалисты зафиксировали вывод не менее 5,57 млрд долларов из горячих кошельков платформы, что в случае подтверждения станет крупнейшим ограблением в истории рынка цифровых активов.