Дмитро Козюра — зраднику СБУ обрали запобіжний захід

Дмитро Козюра в залі суду. Фото: Новини.LIVE

Суд обрав запобіжний захід керівнику антитерористичного центру СБУ Дмитру Козюрі у вигляді двох місяців тримання під вартою. Його заарештували через підозру у співпраці з російськими спецслужбами.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE.

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Суд призначив Козюрі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці, до 11 квітня, без права внесення застави. Як відомо, прокурор просив для нього два місяці під вартою, а адвокат підозрюваного — нічний домашній арешт.

Дмитро Козюра в залі суду. Фото: Новини.LIVE

Сам Козюра розповів, що служить в СБУ з 2002 року. Спецпризначенці підозрюють його у співпраці з російською Федеральною службою з 2018 року.

Дмитро Козюра в залі суду. Фото: Новини.LIVE

Так, прокурор розповів, що підозрюваний двічі передавав російській розвідці інформацію щодо наслідків ракетних обстрілів через месенджер Signal. Крім того, правоохоронці зафіксували передачу інформації ворогу, яка містила державну таємницю.

Натомість адвокат поскаржився на високий тиск та призначене медикаментозне лікування свого клієнта. Він наголосив, що Козюра співпрацює зі слідством та дав проти себе викривальні покази.

Нагадаємо, 12 лютого СБУ повідомила, що викрила російського "щура" в своїх лавах. Він передавав важливу інформацію ворогу.

Як відомо, підозрюваний — Дмитро Козюра. Він понад 20 років мав доступ до цілком таємної інформації.