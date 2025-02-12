Знищення агентурної мережі РФ — в СБУ повідомили подробиці затримання "щура"

Затримання російського "щура" в СБУ. Фото: СБУ

Служба безпеки України знешкодила російську агентурну мережу. Зокрема, було затримано співробітника СБУ, якого завербували російські спецслужби ще в 2018 році.

Про це повідомили в СБУ у середу, 12 лютого.

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Затримання російського "щура" в СБУ

"Загалом ФСБ ставила завдання членам агентурної мережі збирати та передавати відомості у сфері оборони, акцентуючи особливу увагу на даних щодо обізнаності України про дислокацію та переміщення ворожих сил на фронті", — говориться у повідомленні.

Окрім того, в СБУ повідомили, що росіян цікавила таємна та службова інформація про озброєння українських Сил безпеки та оборони, стан обʼєктів критичної інфраструктури, результати ворожих ракетних обстрілів по цілях в Україні, дані щодо вищого військово-політичного керівництва держави, роботу державних реєстрів після ворожої кібератаки в грудні 2024 року та інша інформація. Загарбники планували використати ці дані для подальшої підривної діяльності проти нашої держави.

Зазначається, що у матеріалах кримінальної справи також фігурують близькі родичі зрадника. Зокрема, йдеться про батька та матір, які виправдовують російську агресію, вихваляють російського диктатора Путіна та, судячи з аудіоперехоплень, знають про роботу свого сина на ФСБ. Батькам планується оголосити підозру у виправданні агресії РФ проти України.

Окрім того, затриманий посадовець отримував від росіян кошти за свою злочинну діяльність. Слідство виявило, що зрадник був завербований ФСБ 2018 року у Відні. Протягом певного часу він із міркувань безпеки був "законсервований" російськими кураторами та не здійснював активної шпигунської діяльності. Однак наприкінці грудня минулого року ФСБ поновила з ним контакти, які також перебували під оперативним контролем співробітників внутрішньої безпеки СБУ.

Завдяки оперативній роботі було виявлено прихований канал зв'язку шпигуна з ворожою спецслужбою, організований через громадянина України, який раніше втік до Росії. За підтвердженими оперативними даними, ця особа ще під час Революції гідності входила до так званого штабу Андрія Клюєва та була помічником одного з народних депутатів забороненої нині Партії регіонів. Також ця особа брала участь в організації "Антимайдану".

"Серед іншого, він особисто перевозив з Москви готівку, яку потім роздавали учасникам проплачених мітингів. Даному фігуранту планується оголосити повідомлення про підозру в державній зраді — як у співучасті з ворожим агентом, так і по окремих епізодах", — говориться у повідомленні СБУ.

СБУ встановила й особу куратора з ФСБ — ним є людина на ім'я Юрій Шаталов, який координував діяльність агентурної мережі. Також відомо, що для зв’язку з резидентом ворожої спецслужби "щур" використовував конспіративну квартиру в Києві.

"Він отримав спеціальний мобільний телефон, WiFi-роутер та сім-карту, за допомогою яких і здійснював приховану передачу зібраної для ФСБ РФ інформації, у тому числі документів, що становлять державну таємницю", — пояснили в СБУ.

Виявлений зрадник. Фото: СБУ

Зброя та особисті речі "щура". Фото: СБУ

Затримання "щура" в СБУ. Фото: СБУ

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