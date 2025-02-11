Експосадовці Укроборонпрому розкрали понад 107 мільйонів гривень

Укроборонпром. Фото: УНІАН

Співробітники Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро викрили колишніх посадовців Укроборонпрому на розкраданні бюджетних коштів. Йдеться про суму у розмірі понад 107 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у Telegram у вівторок, 11 лютого.

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Розкрадання коштів експосадовцями Укроборонпрому

Контррозвідка СБУ та НАБУ розкрили схему привласнення державних коштів на колишньому підприємстві концерну "Укроборонпром" у період з 2016 по 2019 рік.

Правоохоронці викрили чотирьох експосадовців, які вкрали понад 107 млн держаних гривень на експорті військової продукції.

"Для реалізації оборудки її організатори залучали афілійовану комерційну структуру із зарубіжною реєстрацією. Перебуваючи на керівних посадах, фігуранти підписували угоди з директором цієї фірми на супровід щодо укладання та подальшого виконання договорів з експортерами українського озброєння", — йдеться у повідомленні.

Однак насправді всю роботу з іноземними замовниками військової продукції здійснювало оборонне підприємство України. Діяльність афілійованої компанії існувала лише формально, а на її рахунки надходили бюджетні кошти від держави, нібито за здійснене посередництво.

Після цього гроші виводили у тінь через фіктивні фірми, аби розподілити між усіма учасниками оборудки.

Чотирьом експосадовцям та керівнику афілійованої компанії, які наразі перебувають за кордоном, заочно оголошено підозру за такими статтями КК України:

ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене організованою групою);

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою);

ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення, вчинене організованою групою).

Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Допис СБУ. Фото: скриншот

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